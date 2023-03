Hochspannung im Finale der Regionalliga Salzburg

In der letzten Runde der Regionalliga Salzburg sind sieben der zwölf Mannschaften zum Punkten verdammt. Es geht um Auf- und Abstieg.

Nach der 22. Runde trennt sich am Samstagabend die Spreu vom Weizen in der Regionalliga Salzburg. Die Top Zwei steigen in das überregionale Play-off mit Tirol und Vorarlberg auf. Dieses Duo hat auch jeweils ein Ticket für die Regionalliga West 2023/24. Während Bischofshofen bereits als Erster feststeht, haben die punktegleichen Verfolger Saalfelden und die Austria in der letzten Runde noch die Chance auf Rang zwei. Gewinnt Saalfelden in Seekirchen, dann muss die Austria in Hallein einen um mindestens sechs Tore höheren Erfolg feiern. "Ich schaue nicht auf die Konkurrenz. Unser Fokus liegt komplett auf dem Spiel gegen Seekirchen", betont Saalfelden-Trainer Markus Fürstaller.

Vom oberen Play-off (Platz drei bis sieben) träumen vor dem Showdown noch fünf Vereine. Grünau ist bereits fixer Teilnehmer. Seekirchen, St. Johann (in Bischofshofen), Golling (gegen Grünau), Anif (beim SAK) und Kuchl (in Grödig) zittern noch. Während Seekirchen mit einem Punktgewinn gegen Saalfelden sicher im oberen Play-off ist und St. Johann und Golling mit Siegen oben sind, brauchen Anif und Kuchl selbst bei eigenen Erfolgen Schützenhilfe. "Eine extrem spannende letzte Runde. Wir schauen aber nur auf uns", liegt die Konzentration der meisten Trainer auf ihren eigenen Spielen. Auf die Konkurrenz will nur St. Johanns Trainer Ernst Lottermoser schauen: "Wir werden über die Ergebnisse Bescheid wissen." Im brisanten Pongau-Derby wird es auf jeden Fall emotional: Milan Sreco, der jahrelang für St. Johann kickte, absolviert im BSK-Dress sein letztes Spiel und wird am Samstag in die Fußball-Pension verabschiedet.

Fix ist, dass nach Samstag neben den Fixabsteigern Hallein, SAK und Grödig, das im Sommer Manuel Krainz verpflichten wird, zwei weitere Clubs ins untere Play-off und damit bereits im April sicher in die Salzburger Liga absteigen. Die fünf Clubs im oberen Play-off kämpfen dagegen bis Juni noch um zwei Plätze in der Regionalliga West.

Auf www.SN.at können Sie am Samstag (ab 15.45 Uhr) das Regionalliga-Finale live mitverfolgen.