Salzburgs Hockey will vom WM-Schwung profitieren

Zwei ehemalige Nationalspieler und ein begeisterter Vater fördern den Hockeysport in Salzburg. DSG Liefering spielt mit Nachwuchs in der Bundesliga − ein Männerteam steht in den Startlöchern.

Im Hallenhockey ist Österreich absolute Weltklasse. Bei der Weltmeisterschaft in Südafrika holte jüngst das Männerteam den Titel, die Damen errangen Silber. Auch durch die Übertragungen der Finalspiele auf ORF Sport + rückte der Nischensport so zumindest kurz einmal ins Rampenlicht. Die gesteigerte Aufmerksamkeit wollen nun auch die Salzburger Hockeyenthusiasten dazu nutzen, um ihren Sport weiter voranzubringen.

Dass die Leidenschaft für Hockey durchaus schnell entfacht werden kann, zeigt sich bei Claus König-Frisch. Als sein ältester Sohn am PG Liefering mit der Jagd nach dem kleinen Ball begann, kam er erstmals so richtig mit dem Sport in Kontakt. Mittlerweile spielen auch seine beiden jüngeren Kinder bei den Herz-Jesu-Missionaren und er selbst lenkt als Sektionsleiter die Geschicke des 2013 gegründeten Schulvereins.

Die Trainingsarbeit überlässt er dabei echten Profis. Neben Bernd Sternisa, der sich schon seit mehr als 20 Jahren um die Förderung des Hockeysports in Österreich bemüht, stehen die ehemalige Nationalspielerin und Olympiateilnehmerin von 1980 Eleonore Bendlinger sowie der indische Ex-Nationalspieler Cedric D'Souza den Salzburger Talenten mit Rat und Tat zur Seite.

Drei Lieferinger Nachwuchsteams nehmen an den nationalen Meisterschaften teil, wobei angesichts der starken Konkurrenz aus dem Osten vor allem die Weiterentwicklung und der Spielspaß im Vordergrund stehen. Im Sportzentrum Nord haben sie sogar eine der besten Hockeyhallen Österreichs zur Verfügung. Weniger gut sind die Bedingungen fürs Feldhockey, da auf keinem Platz in Salzburg der richtige Kunstrasen verlegt ist.

Dennoch wird kommende Saison in der U12 erstmals ein reines Salzburger Mädchenteam in die Feldmeisterschaft starten. Positiv sind auch die Auswirkungen des Projekts Hockey4All, bei dem Ernst Beier Schulen in ganz Salzburg mit Expertise und Ausrüstung unterstützt und dazu motiviert, an Landesmeisterschaften teilzunehmen.

Unterstützt von internationalen Studenten hat sich für die nächste Hallensaison sogar ein neues Männerteam formiert. Ein gutes Zeichen dafür, dass Hockey in Salzburg im Aufwind ist.