Hörl feiert ersten gemeinsamen Sieg mit Horst

Saalfeldner siegte bei Future-Turnier in Litauen. Schnetzer verlor in Innsbruck erst im Finale.

Salzburgs Beachvolleyballer haben am Pfingstwochenende gleich bei zwei Turnieren geglänzt. Der Saalfeldner Julian Hörl gewann mit Partner Alexander Horst in Klaipeda (Litauen) den ersten gemeinsamen Titel auf der World Beach Pro Tour. Beim BeachEvent in Innsbruck musste sich der Unteracher Florian Schnetzer an der Seite von Lorenz Petutschnig erst im Finale geschlagen geben.

Hörl und Horst hatten im Viertelfinale am härtesten zu kämpfen. Gegen die Polen Jakub Szalankiewicz/Mateusz Florczyk setzten sie sich erst im Entscheidungssatz durch. Im Kampf um den Einzug ins Finale hatten sie dann mit den Finnen Jyrki Nurminen/Santeri Siren keine allzu großen Probleme. Mit 21:11, 21:14 zogen Hörl/Horst ins Endspiel um den Turniersieg ein. Dort konnten die Israelis Eylon Elazar/Netanel Amiram Ohana nur den ersten Satz offenhalten, am Ende setzten sich die Österreicher mit 24:22, 21:12 durch.

"Wir haben bei den letzten Turnieren schon gezeigt, dass unsere Form ansteigend ist und wir zu den besten Teams der Welt gehören. Wir wollten bzw. mussten hier gewinnen, um für die Teilnahme an den kommenden Eliteturnieren eine Chance zu haben. Wir waren unter Zugzwang und haben abgeliefert", meinte Routinier Horst stolz. Auch Hörl zeigte sich überglücklich. "Service bzw. Block/Defense haben heute richtig gut funktioniert. So können wir gegen jedes Team gewinnen", sagte der Saalfeldner, der erst seine zweite World-Tour-Medaille nach Baden-1*-Silber von 2019 einfuhr. Der Sieg beim Future-Turnier soll das neu gegründete Duo nun weiter voranbringen. "Die 400 Punkte sind echt wichtig für den weiteren Saisonverlauf. Die reduzierten Teilnehmerfelder machen uns das Leben nicht leicht. Wir hätten gern beim Elite-Event in Jurmala gepunktet, Gold in Klaipeda ist Balsam bzw. Genugtuung", betonte Hörl.

Beim BeachEvent in Innsbruck fehlte Florian Schnetzer nicht viel auf den Turniersieg. Nach dem hart erkämpften Sieg im österreichischen Halbfinalduell mit Clemens Doppler und Thomas Kunert ging auch das Endspiel gegen Vaclav Bercik/Matyas Dzavoronok über die volle Distanz. Im dritten Satz behielten die Tschechen dann mit 15:11 die Oberhand. "Wir sind megahappy. Das ist für uns ein Traumturnier gewesen. Die Tschechen waren im Finale einfach stärker. Wir freuen uns schon aufs nächste Turnier", meinte Schnetzer.