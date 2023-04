Hörl/Horst stehen in Brasilien im Achtelfinale

Das ambitionierte Duo nahm im Hauptbewerb einen erfolgreichen Umweg.

Julian Hörl spielt aktuell in Brasilien.

Der Saalfeldner Beachvolleyballer Julian Hörl hat mit seinem Partner Alexander Horst beim World Beach Pro-Tour Challenge-Turnier im brasilianischen Saquarema die anvisierte K.-o.-Phase erreicht. Das Duo, das die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris 2024 anpeilt, aber durchwachsen in die neue Saison gestartet war, verlor in Brasilien zum Auftakt gegen Métral/Haussener (Schweiz) klar mit 16:21, 13:21.

Hörl/Horst nehmen Umweg

Den Verbleib im Bewerb fixierten Hörl/Horst durch ein 10:21, 21:15, 15:12 über Krattiger/Breer (Schweiz). Das ÖVV-Duo musste allerdings auch noch in die Zwischenrunde, in der es Pedrosa/Campos (Portugal) 14:21, 21:14, 15:8 in die Knie zwingen konnte. Im chtelfinale warten die Spanier Herrera/Gavira.