"Horse Indoors wären moralisch nicht zu rechtfertigen"

Im Lockdown ziehen die Veranstalter der Amadeus Horse Indoors die Reißleine und verschieben das Pferdesport-Highlight auf Jänner 2021.

Lange Sitzungen, rauchende Köpfe - und am Ende ein Ergebnis, mit dem alle leben können: In Absprache mit dem Weltverband FEI und den Sponsoren haben die Veranstalter der Amadeus Horse Indoors das Reitturnier und Pferdesport-Event von Anfang Dezember auf 21. bis 24. Jänner 2021 verschoben. Zwar hätte man trotz des Lockdowns die Bewilligung für Profisport von 3. bis 6. Dezember in der Salzburgarena gehabt, doch mit Sepp Göllner hat der Chef höchstpersönlich die Stopptaste gedrückt. "Es wäre moralisch nicht zu ...