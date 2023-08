HSV-Zielsprungteam beim Heimweltcup auf Siegkurs

Mannschaft arbeitete sich am zweiten Tag auf Platz eins vor. Rookie Michael Urban führt Juniorenwertung an.

Lokalmatadorin Julia Schlosser will am Sonntag noch auf dem Podest landen.

Das Zielsprungteam des HSV Red Bull Salzburg ist beim Heimweltcup in Thalgau voll auf Sieg- und Medaillenkurs. Nach den zwei Durchgängen am Samstag liegt das Einserteam in der Mannschaftswertung in Front, zudem geht Rookie Michael Urban als Führender der Juniorenwertung in den Schlusstag. Lokalmatadorin Julia Schosser rutschte zwar um zwei Plätze auf Rang fünf zurück, ein Podestplatz ist aber weiterhin in Reichweite.