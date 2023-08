Hubert Illmer kürt sich am Pinzgauer Hundstein zum Hagmoar

Der 19-jährige St. Johanner siegte im Finale gegen Christopher Kendler bereits nach rund einer Minute. Neben Illmer feierten auch Thomas Scharfetter, Tristan Laubichler und Alexander Hausbacher weitere Klassensiege.

Hubert Illmer sorgt am Hundstein für die Sensation und bringt nach Thomas Scharfetter den Hagmoar-Titel zum zweiten Mal in Folge in den Pongau.

Im Pinzgauer Regen trafen sich insgesamt 126 Ranggler aus nah und fern zum traditionellen Hundstein-Ranggeln. "Schon während des Schülerranggelns gab es einiges an Regen, der Boden war teilweise sehr glatt und die Ranggler wälzten sich im Dreck", schildert Rosi Hörhager vom Salzburger Rangglerverband.

Davon ließen sich die Kämpfer aber nicht beeindrucken. Die Klasse bis sechs Jahren, die heuer ihre Prämiere feierte, machte den Anfang. Der Favorit Phillip Scheiber aus Leogang setzte sich im Finale gegen den Saalbacher Linus Pronebner durch.

In der Klasse bis 14 gab es dann den ersten Pongauer Sieg. Tristan Laubichler besiegte den Mittersiler Florian Proßegger und sicherte sich somit den Sieg in der umkämpften Jugend-Wertung.

Von achtzehn Startern in der Klasse bis 14 Jahre blieben am Ende der Pongauer Alexander Hausbacher, der Ahrntaler Moritz Oberhollenzer und der Passeirer Devid Fiegl übrig. Der Pongauer kämpfte mit Oberhollenzer ein Unentschieden und hatte danach ein Freilos. Fiegl besiegte den Ahrntaler. Im Finale gelang Alexander Hausbacher der Sieg und die Pongauer hatten damit ihren zweiten Klassensieg in der Tasche.

Scharfetter siegt in der Klasse I

Auch bei den erwachsenen Rangglern bewiesen die Pongauer Vertreter ihr Talent. Der Hagmoar des letzten Jahres, Thomas Scharfetter, kämpfte sich in der Klasse I der allgemeinen Wertung ins Finale, wo der Leoganger Christoph Eberl, selbst Hagmoar von 2019, auf den St. Johanner wartete. Nach fast vier Minuten musste sich Eberl geschlagen geben und die Pongauer rund um Scharfetter freuten sich über einen weiteren Klassensieg.

Hubert Illmer feiert Sensationserfolg

Dann war es soweit: 17 Ranggler stellten sich der Hagmoar-Wertung und kämpften um den prestigeträchtigen Titel. Schon in der ersten Runde gab es tolle Kämpfe. Besonders erwähnenswert ist dabei der Mittersiller Marcel Pichler, der erst vor Kurzem in die Klasse III aufgestiegen war. Er lieferte einen beherzten Kampf gegen den Vorjahressieger Thomas Scharfetter, brachte diesen am Boden sogar teilweise in Bedrängnis. Erst nach über drei Minuten musste sich der Pinzgauer schließlich geschlagen geben.

Acht Ranggler schafften es in die zweite Runde, mit dabei waren drei Pongauer. In Runde zwei gewann Thomas Scharfetter gegen den Leoganger Christoph Eberl, Kilian Wallner besiegte den Bramberger Simon Blaickner und Hubert Illmer gewann gegen den Taxenbacher Hermann Höllwart, der momentan im Alpencup führt. Damit gelang Illmer bereits die erste Überraschung. Außer den Pongauern schaffte es noch der Saalbacher Christopher Kendler in die vorletzte Runde, er besiegte den Taxenbacher Christian Pirchner.

Im Halbfinale setzten Christoph Kendler und Killian Wallner alles auf eine Karte, Kendler holte sich mit einem wunderschönen Wurf den Sieg und stand somit im Finale.

Hubert Illmer, der an diesem Tag einen besonders starken Eindruck machte, besiegte nach fünf Minuten seinen Vereinskollegen und amtierenden Hagmoar Thomas Scharfetter und war damit der zweite Finalist.

Das Publikum konnte sich damit auf einen tollen Finalkampf freuen. Auf der einen Seite der wilde, junge Pongauer Hubert Illmer, der im vergangenen Jahr noch in der Jugend kämpfte und auf der anderen Seite der routinierte Saalbacher Christopher Kendler. Beide Kämpfer gingen von Beginn an auf Sieg, gaben richtig Gas und wollten den renommierten Titel erringen. Bereits nach einer guten Minute war es dann der Pongauer Hubert Illmer, der seinen Gegner in die Knie zwang und sich den Hagmoar Titel 2023 sicherte. Das begeisterte Publikum freute sich mit Hubert Illmer, damit konnten sich die starken Pongauer zum zweiten Mal in Folge den Hagmoartitel am Hundstein holen.

Pongauer Ranggler oben angekommen

"Ich bin total stolz auf die Jungs und ihre Leistungen beim Hundstein-Ranggeln", schwärmt Ernst Höllwart von Pongauer Ranggelverein. "Ich lebe jeden einzelnen Griff der Jungs mit und mir geht das Herz auf, wenn sie einen Sieg einfahren. Das alles wäre ohne das konsequente und regelmäßige Training, das wir vom Verein auf die Beine stellen, wohl nicht möglich und ist die verdiente Ernte einer über Jahre geschaffenen Grundlage. Nun sind wir endlich wieder auf Augenhöhe mit den Pinzgauern. Vor fast 20 Jahren war es Wolfgang Miller, der den letzten Hagmoar in den Pongau holte, bis im letzten Jahr Thomas Scharfetter diese Durststrecke beendete. Nun können wir uns schon wieder über den Titel freuen. Ich bin einfach extrem stolz auf die Burschen", freut sich Ernst Höllwart über den Erfolg seiner Pongauer Schützlinge.