Im Eiltempo zum Jugendfestival

Luka Mladenovic hat sich in beeindruckender Manier zwei Tickets für das Europäische Olympische Jugendfestival (EYOF) in Baku gesichert. Auch Luca Karl und Anastasia Tichy haben beste Chancen, Salzburg 2019 international zu vertreten.

Groß abgeräumt haben Salzburgs Schwimmhoffnungen zum Jahresabschluss bei einem internationalen Meeting in Györ. Am besten lief es für Luka Mladenovic. Der 14-Jährige verbesserte die österreichischen Jugendrekorde über 100 Meter und 200 Meter Brust um jeweils knapp zwei Sekunden und knackte damit auch beide Limits für das Europäische Olympische Jugendfestival (EYOF) in Baku. "Und das gleich bei seinem ersten internationalen Auftritt", freut sich Verbandspräsident Clemens Weis.

Eine enorme Leistungssteigerung zeigte auch Luca Karl. Der 16-Jährige verbesserte den Salzburger Landesrekord über 1500 Meter Freistil um 15 Sekunden (!) auf 16:02,59 Minuten. Auf das angepeilte Limit für die Jugend-EM fehlen ihm damit noch knapp siebeneinhalb Sekunden. "Klingt viel, aber er hat dafür auch noch bis Mitte April Zeit", erklärt Weis.

Anastasia Tichy stellte über 200 Meter Delfin einen neuen Salzburger Jugendrekord auf. In 2:23,41 Minuten verfehlte sie das Limit für das Jugendfestival in Baku nur um acht Zehntelsekunden. "Das sollte machbar sein", meint Verbandspräsident Weis. "Wenn alles gut läuft, sind wir mit allen drei Talenten international vertreten."

Eine weitere Salzburger Zukunfts-Hoffnung ist Daiki Kato. Der 13-Jährige hat in Györ alle seine Bewerbe gewonnen. Über 100 m Brust verbesserte er den bislang von seinem Freund und Trainingspartner Mladenovic gehaltenen österreichischen Jugend-Rekord um acht Zehntelsekunden auf 1:11,54 Minuten.

Quelle: SN