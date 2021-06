Im Urlaub begann eine Sportkarriere

Der 24-jährige Salzburger Luca Denk wurde am Wochenende Golf-Staatsmeister und spielt ab heute bei der Einzel-EM in Bordeaux.

Salzburg hat wieder einen Golf-Staatsmeister: Der 24-jährige Luca Denk gewann vergangenes Wochenende auf Gut Altentann bei Henndorf die Nationalen Offenen Staatsmeisterschaften und spielt bereits ab dem heutigen Mittwoch bei der Einzel-Europameisterschaft in Bordeaux (Fra).

Der Weg zum Staatsmeistertitel war ein hartes Stück Arbeit. Noch am Samstag lag er klar in Führung, die verteidigte er auch auf der Schlussrunde - doch am 18. Loch kam es knüppeldick. "Erst habe ich den Ball in den Bunker verzogen, von dort kam ...