Im Weltcup "weichgekocht": Pertl-Brüder behaupten sich in südkoreanischer Hitze

Lukas Pertl sprintete zum 19. Rang, Bruder Philip landete an der 26. Stelle.

Die Pongauer Triathleten Lukas und Philip Pertl haben beim Sprint-Weltcup in Yeongdo, einem Stadtteil von Busan, der zweitgrößten südkoreanischen Stadt, am Samstag ein "solides Rennen" absolviert, wie sie selbst betonten. Lukas wurde bei tropischen Bedingungen 19., Bruder Philip belegte den 26. Rang. Beide ließen damit zahlreiche Athleten hinter sich, die in der Weltrangliste vor ihnen liegen.

Lukas Pertl startete solide in Wettkampfblock

"Kein Hammer, aber solide, wichtige Punkte für die Olympia-Quali. Das Positive überwiegt", sagt Lukas Pertl, der in Südkorea nach einem intensiven Trainingsblock mit Coach Anton Kesselbacher in den Wettkampfblock mit sechs weiteren Bewerben von Asien bis Südamerika gestartet ist. Der Auftakt war eher kein Spaziergang. "Es war unglaublich heiß. Wir wurden weichgekocht. Beim Laufen haben alle gelitten."