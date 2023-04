In der Fremde soll der erste Westliga-Sieg gelingen - SAK feiert Kantersieg, Hallein verspielt 2:0-Führung

Trotz guter Leistungen sind Saalfelden und Bischofshofen in der Westliga noch ohne vollen Erfolg. Das soll sich am Wochenende ändern.

Schwere, aber nicht unlösbare Aufgaben stehen Saalfelden und Bischofshofen in der dritten Westliga-Runde bevor.



Regionalliga West: Das Salzburg-Derby zum Auftakt endete unentschieden, am vergangenen Wochenende gab es für die beiden Salzburger Vertreter in Vorarlberg nichts zu holen. "Die Trauben hängen natürlich höher als in der Regionalliga Salzburg", betont BSK-Trainer Andreas Fötschl, der am Sonntag in der dritten Runde mit seinem Team nach Kufstein reist: "Wieder ein schwerer Gegner. Ich habe aber alle Spieler zur Verfügung und sehe uns nicht chancenlos."

Vor dem dritten Auswärtsspiel in Serie konnte sich Saalfelden-Trainer Markus Fürstaller Tipps bei seinem Freund Fötschl holen. Saalfelden gastiert am Samstag in Hohenems, das den BSK zuletzt mit einer 1:4-Pleite nach Hause geschickt hat. "Wir haben telefoniert. Der Gegner ist im Zentrum sehr gut aufgestellt, da heißt es aufpassen. Zeigen wir eine ähnliche Leistung wie beim 0:1 in Bregenz, dann sollten wir mit Zählbarem nach Hause fahren."



Oberes Play-off: Einen großen Schritt Richtung Regionalliga West 2023/24 will am Samstag die Austria machen. Der Tabellenführer des oberen Play-offs könnte mit einem Sieg in Kuchl den Vorsprung weiter ausbauen und schön langsam mit der Drittklassigkeit planen. "Nach dem überzeugenden Auftritt unter der Woche im Landescup wollen wir unbedingt nachlegen", sagt Austria-Trainer Christian Schaider. Ein schnelles Fixieren der Zukunft wäre auch bei den Vertragsgesprächen mit den eigenen Spielern von großem Vorteil.

St. Johann hat seinen Kader für die kommende Saison zwar schon im Großen und Ganzen zusammen, für die Westliga-Qualifikation müssen die Pongauer aber weiterhin fleißig punkten. Die nächste Gelegenheit gibt es am Samstag in Seekirchen. "Der Gegner will das Landescup-Aus unter der Woche sicher wettmachen. Wir müssen auf der Hut sein", warnt St. Johanns Trainer Ernst Lottermoser.



Unteres Play-off: In Hallein gab es am Freitag vor dem Duell mit Anif Grund zur Freude: Mit Elvis Ozegovic (Neumarkt) und Elvin Pargan (Kuchl) konnten die nächsten Spieler für die neue Saison verpflichtet werden. Neuer Tormanntrainer wird Christoph Spiehs. Am Abend reichte es dann für die Salinenstädter trotz 2:0-Führung und numerischer Überlegenheit nur zu einem 2:2 (2:1) gegen Anif. Einen deutlichen 4:1-Erfolg feierte der SAK, der ab Sommer von Paul Zeyringer trainiert werden wird, in Grödig.