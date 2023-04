In der Westliga angekommen: Bischofshofen schlägt den Topfavoriten Bregenz dank Traumtoren

Bogdan Kuksenko schoss die Fötschl-Elf zu einem verdienten Heimsieg. Auch Saalfelden punktete, haderte aber.

Da ist der erste Salzburger Sieg dieser Westliga-Frühjahrsmeisterschaft: Bischofshofen setzte sich am Samstag sensationell mit 2:0 gegen den großen Titelfavoriten und Aufstiegsanwärter Schwarz-Weiß Bregenz durch. Die Pongauer, die zuletzt in Kufstein den Erfolg schon vor Augen hatten, aber nach einer 4:1-Führung nur 4:4 spielten, fügten den von Andreas Heraf betreuten Vorarlbergern dank Traumtoren von Bogdan Kuksenko den ersten Punkteverlust zu.

Bischofshofens Kuksenko trifft doppelt sehenswert

"Ein hochverdienter Sieg. Gegen Kufstein haben wir 70 Minuten sehr gut gespielt. Diesmal haben wir uns auch belohnt", sagt Bischofshofens Trainer Andreas Fötschl, der ein "taktisch sehr interessantes Spiel" sah. Die Pongauer verteidigten stark und waren das gefährlichere Team. Kuksenko entschied das Spiel nach der Pause. Zuerst traf er per Volley aus 18 Metern, dann bewies er bei einem Freistoß ins Tormanneck ein gutes Auge. "Wir sind sehr zufrieden, haben gegen eine Fast-Profi-Mannschaft nur eine Chance zugelassen. Wir sind mehr als angekommen in der Liga", sagt Fötschl, dessen Team Dritter ist und nun bei Schlusslicht Reichenau nachlegen kann.

Saalfelden punktet bei Mühlbacher-Abschied

Saalfelden punktete indes im ersten Heimspiel der überregionalen Meisterschaft. Die Pinzgauer gaben gegen Reichenau in der ersten Halbzeit den Ton an, ohne aber Kapital daraus zu schlagen. Nachdem Philipp Thurnbichler die Gäste in der Anfangsphase des zweiten Durchgangs per Strafstoß in Führung gebracht hatte, übernahmen die Tiroler das Kommando. Doch in der Schlussphase verdiente sich Saalfelden noch den 1:1-Ausgleich durch Angreifer Semir Gvozdjar.

Fürstaller will Spiel schnell abhaken

Diesen konnte Niklas Mühlbacher, der in seinem Abschiedsspiel kurz vor Spielbeginn Spielbeginn aufgrund einer Verletzung von Denis Kahrimanovic in die Startelf gerutscht war, nicht mehr auf dem Spielfeld bejubeln. Die langjährige Stütze, die nach Wien geht, wurde kurz zuvor ausgewechselt. "Für mich war das heute ein sehr spezieller Tag. Und bei der Auswechslung und der Verabschiedung war es sehr emotional. Ich bin einfach sehr dankbar für meine Zeit hier", sagt Mühlbacher. Trainer Markus Fürstaller will die Partie indes schnell abhaken. "Es war heute einfach zu wenig. Wir hatten zwar einige gute Phasen, aber unterm Strich haben wir das, was wir uns vorgenommen haben, nicht auf den Platz gebraucht", sagte er. Saalfelden ist Vorletzter, empfängt nun Kufstein.