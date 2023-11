In Seekirchen startet neue Faustball-Ära: Topspielerinnen pausieren, Weltmeister ist weg

Nach den Abgängen langjähriger Stützen spielt der Flachgauer Verein in der Hallensaison nun mit beiden Bundesligateams gegen den Abstieg.

Seekirchen zählt seit einigen Jahren zu den besten Faustballvereinen Österreichs. Vor allem das Damenteam glänzte in den vergangenen Jahren und holte 2021 in der Halle gar den ersten Staatsmeistertitel. Nun scheint eine Erfolgsära zu Ende.

Wenige Wochen nach dem Fixieren des Herbstmeistertitels in der Feld-Bundesliga und der Teilnahme am Weltfinale in Brasilien vollzog Seekirchen den Neustart. Denn Kapitänin Annika Huber und Topangreiferin Sabine Süffert legen eine Pause ein. Magdalena Leibetseder und Eva Holzinger kehren nach Oberösterreich zurück. Von der Startformation nimmt nur Nicole Kempf die Hallensaison mit Seekirchen in Angriff. Das neue Team mit reaktivierten Spielerinnen, die erst seit wenigen Wochen wieder trainieren, verlor zum Auftakt am vergangenen Wochenende beide Duelle. Nach dem 1:3 gegen Froschberg und dem 0:3 gegen Arnreit liegen die Flachgauerinnen an der letzten Stelle. "Die Leistung war phasenweise gut, aber die Konstanz fehlt noch", sagt Obmann Patrick Hummel.

Das Ziel sei der Klassenerhalt in der Halle. Und das gelte auch für das Team in der Herren-Bundesliga, dem Hummel als Abwehrspieler angehört. Die Parallelen: Kapitän Florian Putre steht wegen seiner Freiwilligenarbeit im Ausland vorerst nicht mehr zur Verfügung. Und Angreifer Steve Schmutzler, mit Deutschland dreifacher Weltmeister, ist fortan wieder in Rosenheim engagiert. Hummel betont: "Wir bauen ein junges Team auf."