In einer Spielgemeinschaft die Kräfte bündeln

Bruck, Taxenbach und Rauris formierten sich schon im letzten Jahr gemeinsam zur SG Unterpinzgau.

Um die Jugendarbeit bestmöglich weiterzuentwickeln und gute Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung des Spielbetriebes in den Klassen ab der U13 zu schaffen, haben sich die drei Vereine nach dem Vorbild der SG Schmitten-Kitz zu einer Spielgemeinschaft zusammengeschlossen. Die U13, U14 und U16 bestreiten als Spielgemeinschaft Unterpinzgau schon ihre zweite Saison. Die Jugendleiter (Daniel Hoyer, Bruck, und Peter Schwaiger, Rauris) freuen sich über diese gemeinsame Lösung, ebenso die scheidende Taxenbacher Jugendleiterin Alexandra Hofer, die jetzt im Herbst ihr Amt nach 15 Jahren an Claudia Langbrandtner übergibt und die SG mitbegründet hat: "Das ist ideal, wir haben bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht. Auch das Fahren funktioniert gut, und die Kids sind erfolgreich unterwegs. Allein bringt man in den höheren Jahrgängen sonst leider fast keine Mannschaft mehr zusammen."