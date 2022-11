In Zell tritt man auf die Euphoriebremse

Ein gelungener Saisonstart und über 1400 Zuschauer Schnitt pro Heimspiel: Die Zeller Eisbären sind im Stimmungshoch.

Mehr als 2300 Zuseher wollten sich in der Vorwoche das Eishockey-Derby zwischen dem EK Zell und dem EC Kitzbühel nicht entgehen lassen - und durften sich am Ende über einen hart erkämpften 3:2-Sieg der Zeller freuen. Mit Rang vier nach den 15 von 28 Runden und zehn Siegen aus diesen 15 Partien sind die Zeller hervorragend in die Saison gestartet - so gut, dass Sportchef Patrick Schwarz fast schon ein bisschen auf die Euphoriebremse treten muss. "Ich freue mich natürlich ...