Salzburgs einzigem Inline-Skaterhockey-Team fehlen ausgerechnet beim Bundesliga-Finale in Bergheim die Goalies.

Zum ersten Mal genießen die Dark Vipers im Bundesliga-Finalturnier im Inline-Skaterhockey Heimvorteil. Da das junge Team allerdings in der bisherigen Saison etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, spielen die Salzburger dieses Wochenende in Bergheim nur um die hinteren Plätze. Dem Minimalziel, nur nicht Letzter zu werden, sind die Vipers am ersten Spieltag einen Schritt näher gekommen. Und das obwohl ihnen ausgerechnet beim Ligafinale die Goalies ausgegangen sind.

So musste im Auftaktspiel gegen die Mad Dogs Wiener Neustadt Verteidiger Alexander Gorbach das Tor der Salzburger hüten. Die Gastgeber brauchten ein wenig Zeit, um ins Spiel zu finden, drehten aber noch vor dem letzten Drittel einen 2:5-Rückstand in eine 6:5-Führung und setzten sich letztlich souverän mit 12:7 durch.

Im zweiten Match gegen die Tigers Stegersbach feierte dann Anna Wagner ihr Debüt im Tor der Vipers. Das Spielte wogte von Beginn an hin und her. Salzburg lag bereits mit 1:0 und 3:2 in Führung, am Ende hatten aber die Gäste mit 5:4 das glücklichere Ende auf ihrer Seite.

Am Sonntag (11 Uhr) haben die Vipers gegen die Murtal Lions aus Zeltweg noch einmal die Chance, Punkte für die Abschlusstabelle zu sammeln. Allerdings wird wohl wieder Alexander Gorbach ins Tor wechseln müssen. Im Finale (17.45) spielen Irish Moose Linz und Lunatic Hockey Wien um den Titel.