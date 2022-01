Inter Kleßheim ist nicht zu stoppen

Die 2. Futsal-Bundesliga West ist weiterhin fest in der Hand von Inter Kleßheim. Die Salzburger besiegten am Samstag Schlusslicht Steyrer Kickers klar mit 8:0 und führen die Tabelle ohne Punkteverlust an. Obwohl Torjäger Elvis Ozegovic, der mit 20 Treffern die Schützenliste anführt, und Co. als erste Mannschaft der Liga einen Zu-null-Erfolg feiern konnten, war der spielende Obmann Stefan Federer nicht restlos zufrieden mit der Vorstellung: "Man hat gesehen, dass unsere Spieler mit ihren Vereinen in der Vorbereitung sind und deshalb müde waren. Wir haben gegen einen sehr defensiv agierenden Gegner aber hochverdient gewonnen."

Einen großen Schritt Richtung Bundesliga kann Inter Kleßheim am kommenden Samstag machen. Im Spitzenspiel reist der Tabellenführer zum ersten Verfolger LPSV Kärnten, der im Hinspiel klar mit 14:4 besiegt werden konnte. "Ich hoffe, dass wir mit einem guten Kader nach Kärnten reisen können. Dann haben wir auch gute Chancen, dieses richtungsweisende Spiel für uns zu entscheiden", betont Federer.