Inter Kleßheim kürt sich mit Kantersieg zum Meister

Die Salzburger ließen Tabellenführer LPSV Kärnten am Sonntag im Titelfinale vor eigenem Publikum keine Chance und steigen nach dem 6:1-Heimerfolg in die 1. Futsal-Bundesliga auf. Julian Feiser und Valdrin Kadrija trafen jeweils doppelt.

Vor dem Anpfiff mit der Bundeshymne auf Großes eingestimmt, nach dem Spiel mit "We are the Champions" bejubelt: Inter Kleßheim hat sich am Sonntag zum Meister der 2. Futsal-Bundesliga gekürt und steigt in die höchste Spielklasse auf. Vor mehr als 250 Zuschauern im Lieferinger Sportzentrum Nord besiegten die Salzburger den zuvor ungeschlagenen Tabellenführer LPSV Kärnten im abschließenden Showdown mit 6:1 (3:0). "Extrem verdient", sagte Kapitän Christopher Ruprecht nach dem Schlusspfiff. "Heute wird noch ordentlich gefeiert."

Die Salzburger drängten gegen kompakt verteidigende Gäste von Beginn an auf den Führungstreffer. Sie mussten aber Geduld beweisen. Nach ersten Warnschüssen von Dribbler Eugen Rexhepi und Spielmacher Stefan Federer scheiterten die Angreifer Elvis Ozegovic und Valdrin Kadrija mehrmals jeweils in Tornähe. Der Gastgeber, der immer wieder auch mit aggressiven Balleroberungen glänzte, näherte sich von Minute zu Minute an.

Den Bann brach der seit Wochen mit einer Schambeinentzündung kämpfende Federer. Nachdem ein Gewaltschuss noch knapp neben der Stange gelandet war, traf der 32-Jährige in der 13. Minute flach genau ins lange Eck. 1:0 führten die Hausherren aber nur kurz. Denn nach einem Traumpass von Kenan Sejdic gelang Kadrija noch in derselben Spielminute, was ihm zuvor mehrmals misslungen war. Der Slowene überwand den Kärntner Torwart aus kurzer Distanz - 2:0.

In der Schlussphase des ersten Durchgangs war dann auch Kleßheim-Torwart Matthew O'Connor gefordert. Ihm und Julian Feiser war es zu verdanken, dass die Seiten beim Stand von 3:0 gewechselt wurden. Nach einem Rexhepi-Vorstoß schob Feiser in der 18. Minute elegant ein.

In dieser Tonart ging es in den zweiten 20 Minuten weiter. Kadrija schnürte nach einem Alleingang aus der eigenen Hälfte wuchtig seinen Doppelpack (22.). Dass der LPSV nach einer Ecke verkürzte (24.), ließ nicht an eine Trendwende glauben. Zu überlegen waren die Gastgeber, die ihre Fans zunehmend mit Gustostückerln verwöhnten. Feiser erhöhte nach perfekter Kombination mit seinem zweiten Treffer auf 5:1. Ein Eigentor nach einem Kadrija-Querpass markierte den Schlusspunkt eines einseitigen Finalspiels. Inter Kleßheim steigt zu Österreichs besten Teams auf.