Internationale Premiere: Triathlet Lukas Pertl triumphiert in Hongkong

Der Gasteiner feiert beim Saisonauftakt seinen ersten Sieg in der Elite. Bruder Philip Pertl war mit dem achten Rang ebenfalls zufrieden.

Lukas Pertl ist perfekt in die neue Wettkampfsaison gestartet. Der Gasteiner Triathlet ließ beim Kontinentalcup in Hongkong über die Sprintdistanz in der Nacht auf Samstag alle Kontrahenten stehen. Von nationalen Bewerben kennt der 27-jährige Pongauer das Gefühl ganz oben auf dem Podium zu stehen, auf der großen internationalen Bühne ist es eine Premiere. "Der erste Sieg in der Elite hat lange gedauert. Nun ist er umso schöner. Das macht Lust auf mehr", sagt der Ältere der Pertls. Bruder Philip, der ebenfalls zu den Favoriten gezählt hatte , wurde Achter.

Lukas Pertl kontert Philip Pertls Radattacke auf der Laufstrecke

Das Duo hatte sich in den vergangenen drei Wochen in Thailand vorbereitet. Beim ersten Bewerb in Hongkong behaupteten sich die Salzburger gegen die vielen guten Schwimmer aus Asien. Sie stiegen in der Führungsgruppe auf das Rad. Auf der zweiten Runde war es Philip Pertl, der sich solo absetzen konnte. Doch Bruder Lukas Pertl ging nur mit wenigen Sekunden Rückstand auf den abschließenden Lauf und verschärfte das Tempo.