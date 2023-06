Internationale Rad-Elite kommt zum Kräftemessen in den Pongau

Die dritte Etappe der Tour of Austria führt von Osttirol bis ins St. Johanner Alpendorf und bringt somit den Elite-Radsport in den Pongau. Mit Verkehrsbehinderungen ist am 4. Juli daher zu rechnen.

BILD: SN/SW/MARIA UNTERRAINER Wolfgang Hettegger, Miro Rieder, Peter Stankovic, Hans Rohrmoser, Günther Mitterer und Hannes Rieser.

Nach dreijähriger Pause wird es nun ernst. Die Österreich Radrundfahrt kehrt als Tour of Austria zurück und führt im Rahmen der dritten Etappe am 4. Juli ein international top-besetztes Teilnehmerfeld von Osttirol ins St. Johanner Alpendorf. 148,5 Kilometer und 3.105 Höhenmeter trennen den Start von der Zieleinfahrt in der Bezirkshauptstadt - dabei fand man auch Platz für eine neue Route. Unmittelbar nach Schwarzach folgt ein zackiger 1,5 Kilometer langer Anstieg samt zwölf Prozent Steigung. "Der neue Berg kurz vor dem Ziel auf der alten St. Veiter Landesstraße ist erstmals im Rundfahrts-Streckenplan. Dort kommt es sicher zu vielen Attacken und wir hoffen auf viele Zuschauer", freut sich der Salzburger Etappenort-Koordinator Peter Stankovic. Verkehrsbehinderungen sind zu erwarten Ganz ohne Auswirkungen auf den regionalen Verkehr entlang der Strecke kommt man am 4. Juli nicht aus. Im Bereich der B311 Pinzgauer Bundesstraße wird es zwischen Bruck und St. Johann im Zeitraum zwischen 14 und 15.30 Uhr zu Verkehrsanhaltungen kommen. Außerdem ist in den Ortsgebieten von Schwarzach und St. Johann bis ins Alpendorf mit Verkehrsanhaltungen und Behinderungen zu rechnen. Die Veranstalter bedanken sich schon im Vorfeld bei den zahllosen Helfern, die nötig sind, um Österreichs größtes Radspektakel in den Pongau zu bringen. "Unser Dank gilt der Polizei, Feuerwehr, dem Roten Kreuz, dem Gemeindebauhof St. Johann und den 30 freiwilligen Helfern und Mitorganisatoren, denn ohne deren Einsatz wäre es unmöglich, ein so bundesländerübergreifendes Top-Radsportevent durchzuführen", erklären die Veranstalter.