Der Spätstarter lebt seinen Traum als Profi-Volleyballer. Sein steiler Aufstieg führt den Flachgauer nun zur Europameisterschaft.

Nicolai Grabmüller ist Salzburgs Beitrag zur Volleyball-Europameisterschaft. Die SN trafen den 23-jährigen Henndorfer im Rahmen des Vorbereitungscamps in Schladming.

Österreich hat sich erstmals aus eigener Kraft für eine EM-Endrunde qualifiziert. Ist in Belgien dabei sein alles? Nicolai Grabmüller: Auf gar keinen Fall. Jeder im Team weiß, wie stark wir sind. Wir sind motiviert, das bei der EM auch zu zeigen und die Gruppenphase zu überstehen.



Wie läuft bislang die Vorbereitung? In Schladming sind wir jetzt mit einer harten Trainingswoche gestartet. Da spürt man den ganzen Körper, das war schon sehr fordernd. Jeder ist aber voll motiviert. Abgesehen von der Verletzung meines Zimmerkollegen Paul Buchegger läuft es bislang recht gut.



Wie schätzen Sie die Gruppengegner ein? Sehr stark. Serbien und Belgien sind für mich die beiden besten Teams. Deutschland haben wir schon geschlagen. Auch gegen Spanien wird es knapp. Im Duell mit der Slowakei haben wir gute Chancen.

Was ist nötig, um es unter die Top 4 der Gruppe und damit ins Achtelfinale zu schaffen? Körperlich werden wir nach der langen Vorbereitung bereit sein. Wichtig ist, dass wir uns dann auf das Wesentliche konzentrieren - also auf das jeweilige Spiel und die Taktik. Wir brauchen einen klaren Kopf und müssen Spaß am Volleyball haben.

Zuletzt stimmte die Entwicklung des Nationalteams. Was muss noch besser werden, um künftig regelmäßig Endrunden zu erreichen? Man sieht im Nationalteam jedes Jahr große Schritte nach vorn. Auch im Umfeld wird alles immer professioneller. Wir sind zudem eine stabile Gruppe. Ich denke, wir müssen einfach mit der jetzigen Einstellung weiterarbeiten.

Für Sie persönlich ging es in Ihrer Karriere Schritt für Schritt nach oben. Wo führt die Reise noch hin? Das halte ich mir völlig offen. Ich will mich da nicht stressen. Jetzt spiele ich einmal die EM und dann möchte ich mit meinem Verein Aich/Dob den österreichischen Meistertitel verteidigen.

Gibt es einen Traumverein, für den Sie gern einmal spielen würden? Nein, aber die italienische Liga ist mein Traum. Und auch noch einmal nach Deutschland zu wechseln wäre reizvoll.



Begonnen hat alles als Beachvolleyballer am Wallersee. Jetzt fahren Sie zur Hallen-EM und gehen danach in Ihre vierte Profisaison. Der Schritt vom Sand in die Halle war goldrichtig, oder? Absolut. Wie schnell ich einen Profivertrag bekommen habe, hätte ich vorher nicht gedacht. Das hat mich sehr motiviert. Ich setze seither alles auf diese Karte. Und derweil macht mir das Profileben auch großen Spaß. Ich hoffe, das bleibt noch länger so.



Verfolgen Sie auch die Salzburger Volleyballszene? Ein bisschen weiß ich schon Bescheid. Da Oberndorf Meister der 2. Bundesliga geworden ist, dürften sie es zuletzt sehr gut gemacht haben. Und auch die Seekirchner Damen sind ja Meister geworden.



Den Aufstieg wagten aber beide nicht. Wäre mit einem Salzburger Erstligisten auch Ihre Rückkehr denkbar? Das wäre natürlich eine Option, wenn es da ein Team der Zukunft gäbe. Ganz grundsätzlich wäre es super, wenn ein Salzburger Verein in die 1. Liga aufsteigt. Finanziell ist das aber nicht so leicht. Dass man auf den Aufstieg verzichtet, ist jedenfalls schade.



Sie sind derzeit der einzige Salzburger im Nationalteam. Wann kommt Verstärkung? Einige Salzburger wie Laurenz Leitner und Paul Pascariuc sind eher im Beachvolleyball unterwegs. Dass ich im Team allein bin, ist aber nicht so schlimm. Wir verstehen uns hier alle gut.

Teamchef ist sicher: Grabmüllers Erfolgsweg endet nicht in Belgien

Wenn Österreichs Volleyball-Nationalteam am 13. September gegen Gastgeber Belgien in die Europameisterschaft startet, nimmt Nicolai Grabmüller eine zentrale Rolle ein. Der zwei Meter große Mittelblocker aus Henndorf hat sich einen Platz in der Startformation der rot-weiß-roten Auswahl erarbeitet. Spricht Teamchef Michael Warm über den 23-Jährigen, gerät er regelrecht ins Schwärmen: "Nico wurde oft unterschätzt. Seine Entwicklung in den vergangenen ein, zwei Jahren ist phänomenal. Er hat viel Selbstvertrauen getankt und ist auch als Mensch gereift."

Warm begleitet den Werdegang des einzigen Salzburgers im Nationalteam seit Jahren. Der Deutsche weiß, welchen Weg der Ex-Beachvolleyballer vom Wallersee zurückgelegt hat. "Nico hat spät angefangen und war daher körperlich anfangs nicht bereit. Das hat sich nun geändert", betont Österreichs Erfolgstrainer, der Grabmüllers Stärken genau kennt. "Sein Auge und sein koordinatives Geschick ragen heraus. Nico ist zudem ein sehr verlässlicher, lernfähiger Spieler, der schon eine wichtige Position im Team einnimmt. Er ist noch jung, macht am Feld aber keinen Blödsinn."

Der Erfolgsweg des Henndorfers, der seit 2016 Profi ist, mit dem TSV Herrsching zwei Jahre in der deutschen Bundesliga gespielt hat und zuletzt mit Aich/Dob österreichischer Meister wurde, ist daher noch lang nicht zu Ende. "Ich traue ihm noch weitere Schritte nach oben zu", sagt der Teamchef.

Das Nationalteam am Weg zur EM

Die EM-Endrunde findet vom 12. bis 29. September in Belgien, Frankreich, Slowenien und den Niederlanden statt. Unter 24 Teilnehmern ist Österreich als 37. der Weltrangliste und 28. des Europarankings an letzter Stelle gesetzt.



In Gruppe B warten in Brüssel Belgien (13. 9.) und die Slowakei (14. 9.) sowie in Antwerpen Deutschland (16. 9.), Spanien (17. 9.) und Serbien (19. 9.). Zuletzt nahm Österreich 1999 und 2001 als Veranstalter an einer EM teil.

Nach der Athletikwoche in Schladming und einem freien Wochenende setzte die Mannschaft am Montag (4. 8.) im Trainingszentrum in Steinbrunn die Vorbereitung fort.



Am Weg zur EM testet das Nationalteam noch je zwei Mal gegen die Türkei (23./24. 8., Istanbul), Rumänien (29./30. 8., Craiova) und Nordmazedonien (6./7. 9., St. Pölten).



Der 16-Mann-Kader, der noch auf 14 Spieler reduziert wird, umfasst zwölf Legionäre. "Stärker war unser Team noch nie", sagt ÖVV-Sportdirektor Gottfried Rath.

