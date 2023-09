Ironman 70.3: Pinzgauer Triathlet Lukas Hollaus nahm mit bleiernen Beinen und schwerem Herzen Abschied

Lukas Hollaus hatte bei seinem letzten Triathlon nicht nur mit seinen Emotionen zu kämpfen. Dennoch lief er in Zell am See auf Rang sechs.

18 Jahre lang hat Lukas Hollaus sein Leben dem Triathlonsport untergeordnet. Selbst nach seinem Abschied vom Profizirkus vor zwei Jahren und dem Einstieg ins Berufsleben als Lehrer opferte er seine Freizeit für Trainings und gelegentliche Rennen, bei denen er weiterhin stets aufs Podest lief und sich einen Staatsmeistertitel nach dem anderen sicherte. Beim Ironman 70.3 in Zell am See lief er nun endgültig seine letzten Meter als Triathlet. Mit Platz sechs zeigte er noch ein Mal, dass er mit der Weltspitze mithalten kann.

"Es war ein sehr emotionaler Tag für mich. Im Ziel haben mich meine Frau und meine beiden Kinder empfangen und bei meiner Ehrenrunde im Zielbereich habe ich die eine oder andere Träne verdrückt", erzählt Hollaus. Dabei hatte das Rennen gar nicht gut für ihn begonnen. "Schon die letzten Tage mit den vielen Terminen sind für mich einfach sehr anstrengend gewesen, da konnte ich nie wirklich zur Ruhe kommen. Gut geschlafen habe ich auch nicht, entsprechend schlecht habe ich mich dann in der ersten Rennstunde gefühlt", verrät der 36-jährige Pinzgauer.

So stieg er nach 1,9 Kilometern im Zeller See nur als 13. mit mehr als zweieinhalb Minuten Rückstand aus dem Wasser und aufs Rad. "Schon beim Lauf in die Wechselzone habe ich gespürt, dass meine Beine schwer wie Blei waren. Auf dem Rad hab ich dann den Anschluss an die Gruppe nicht halten können und bin viel allein unterwegs gewesen", erinnert sich Hollaus. "Ich habe mir schon gedacht, dass ich es so nicht einmal in die Top 15 schaffen kann. Aber nach einer Stunde habe ich dann langsam meinen Rhythmus gefunden."

Vor dem abschließenden Halbmarathon lag er zwar noch immer abseits der Top 10, die Freude kam aber wieder zurück. "Beim Laufen hat man ja den engsten Kontakt zum Publikum mit Fanclub, Familie, Freunden und Bekannten. Das hab ich einfach genossen und die Atmosphäre so gut es geht eingesaugt", erläutert Hollaus. Motiviert durch die Anfeuerung vom Streckenrand lief er dann sogar die Bestzeit im Feld und durfte sich beim Zieleinlauf als Sechster feiern lassen. "Das war dann doch ein wirklich schöner Abschluss und dass ich in diesem Weltklassefeld der schnellste Läufer war, macht mich schon ein wenig stolz", gesteht der 36-Jährige.

Den Sieg sicherte sich mit nur acht Minuten Vorsprung auf Ex-Profi Hollaus der frischgebackene deutsche Vizeweltmeister Frederic Funk. Im Damenbewerb setzte sich seine Landsfrau Daniela Bleymehl durch. Als beste Österreicherin lief Lisa-Maria Dornauer auf Rang vier.