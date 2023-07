Jagd nach dem Streckenrekord beim Trumer Triathlon

"Ich bin vom Fußball zum Ausdauersport gekommen. Die Umgebung mit dem See lädt natürlich zum Schwimmen, Radfahren und Laufen ein", so Richlan. Für ihn ist Triathlon ein Sport für die ganze Familie, bei dem man aber auch an seine Grenzen gehen kann. "Als Verein bieten wir ein breitgefächertes Bewegungsprogramm. Wichtig ist es, die Kinder für den Sport zu begeistern." Das gelingt bisher ausgezeichnet, im Jugendbereich sind bereits einige aus dem TriTeam auf dem Weg an die österreichische Spitze. Sie können sich zusätzliche Motivation beim anstehenden Trumer Triathlon holen.

Veranstalter rechnen mit rund 1500 Startern aus über 13 Ländern

"Wir rechnen mit etwa 1500 Startern aus über 13 Ländern. Das Feld ist so gut besetzt, dass der Streckenrekord auf der Mitteldistanz von Patrick Lange von 3:55:04 Stunden fallen könnte", freut sich Organisator Sepp Gruber. Zu den Favoriten zählen wieder Vorjahressieger Robert Zepuntke (D) und der Vorjahreszweite Marc Eggeling (D). Für einen Heimsieg kommen die beiden Oberösterreicher Georg Enzenberger und Matthias Hohlrieder in Frage. Seine Teilnahme avisiert hat auch der Pinzgauer Lukas Hollaus.

Staatsmeisterin bei den Damen am Start

Bei den Damen wird es auf der Mitteldistanz wohl zum Duell zwischen Staatsmeisterin Gabi Obmann und der Vorjahresdritten Caro Lehrieder (D) kommen. Auf der Kurzdistanz rechnet sich auch Lokalmatadorin Kathi Loidl gute Chancen aus.

Beim Trumer Triathlon können erstmals auch Punkte für das World Ranking (PTO) gesammelt werden. Außerdem wurde das Preisgeld auf der Mitteldistanz auf 10.000 Euro erhöht. Insgesamt stehen von 14. bis 16. Juli sieben Bewerbe auf dem Programm: vom Seecrossing, Kids-Triathlon, Funtriathlon und Charity-Run bis zu Sprint-, Kurzdistanz- und Mitteldistanz-Triathlon. Natürlich darf ein attraktives Rahmenprogramm für die ganze Familie nicht fehlen (alle Infos: www.trumer-triathlon.at).