90 Jahre Skiklub Hallein: Viel los auf und abseits der Piste

Wie jeder Klub mit einer 90-jährigen Geschichte blickt auch der heutige Skiklub Schlotterer Hallein auf bewegte Zeiten zurück - und auf selten prominente Gesichter in seinen Reihen.

Gegründet wurde der Klub im August 1933, am 9. September 1933 im Vereinsregister verewigt - und schon 1940 vom "Reichsstatthalter" wieder aufgelöst. Im November 1947 wird der Klub neu gegründet, 1951 wird eine Fahne geweiht.

Von Anfang an dabei ist der spätere Ehrenobmann Sepp Leeb, durchgehend Klubmeister von 1935 bis 1939 und Obmann von 1948 bis 1972. In den 1970ern bekam auch der nordische Skisport in Hallein Aufschwung, im Ortsteil Gamp wurden sogar Langlaufloipen errichtet und betrieben.

Ein anderer Skisport war da in Hallein schon längst wieder Geschichte: In den 1930ern gab es kleinere Sprungschanzen in Gamp, Mitte der 1950er sogar eine große Schanze auf dem Zinkenkogel, die kurz darauf noch um eine Jugendschanze "Anton Riess", benannt nach dem langjährigen Klubpräsidenten, erweitert wurde. Sogar internationale Teams aus der Sowjetunion, der damaligen Tschechoslowakei, Deutschland und Norwegen kommen zum Springen nach Hallein - nicht jedoch die Bischofshofener Springergarde um Sepp "Bubi" Bradl: Sie hatten von ihrem Klub Springverbot bekommen, weil man die Zinkenschanze als Konkurrenz zu Bischofshofen sah.