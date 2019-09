Jakob Herrmann holt Bronze bei Skyrunning-EM

Jakob Herrmann aus Werfenweng schlug sich bei der Skyrunning-EM in Italien ausgezeichnet. In der Kombiwertung landete er auf Platz drei.

Zu absolvieren waren das Skyrace über 31 Kilometer und 2600 Höhenmeter mit fünf Berggipfeln sowie das Vertical mit 3,4 Kilometern und 1100 Höhenmetern, jeweils in Bognanco (Piemont). Beim Skyrace erreichte Herrmann - im Winter einer der besten Skibergsteiger der Welt - in 2:59:59 Stunden Platz vier, im Vertical wurde er Achter. Er war jeweils bester Österreicher. Das ergab den dritten Platz in der Kombiwertung.



Quelle: SN