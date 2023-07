Jakob Herrmann musste auf dem Glockner aufgeben

Salzburger Skibergsteiger lag beim Großglockner Ultra-Trail auf Top-10-Kurs. Lädierter Oberschenkel erzwang Aus nach 78 von 110 Kilometern.

Jakob Hermann liebt die Berge. Als Skibergsteiger hat sich der Werfenwenger längst einen Namen gemacht. Aber auch zu Fuß zählt er zu den besten Österreichs. Seinen Start bei der Trailrunning-WM in Tirol musste Hermann zwar heuer verletzungsbedingt absagen, beim Großglockner Utra-Trail (GGUT) stand er am späten Freitagabend aber wieder am Start.

Alternativroute richtige Entscheidung

Nachdem er dort vor zwei Jahren auf der 50-km-Strecke schon einmal auf Platz drei gelaufen war, wagte er sich diesmal an die 110-km-Maximaldistanz. Dass die Veranstalter witterungsbedingt die Streckenführung kurzfristig geändert hatten, begrüßte der 36-Jährige. "Es war die richtige Entscheidung, eine Alternativroute zu wählen, es ist toll, wie auf die Athleten geschaut wird. Und da es dann doch ins Gebirge geht, bleibt der GGUT wie immer ein wunderschöner − und zudem top-organisierter − Lauf", stellte Herrmann klar.

Ausrutscher im Downhill

Glück brachte ihm die neue Streckenführung rund um Österreichs höchsten Berg allerdings nicht. "Ich bin im Downhill von den Kalser Tauern hinunter in das Dorfertal aufgrund einer Unachtsamkeit ausgerutscht, habe mir dabei meinen Oberschenkel lädiert und konnte in weiterer Folge bergab und im Flachen nicht mehr laufen", berichtet der Salzburger. "Bis Kals bin ich dann gejoggt und hinauf Richtung Glorerhütte erneut ins Laufen gekommen, doch bei der Salmhütte war klar, dass ich aus dem Rennen aussteigen muss, wenn ich nicht eine noch schwerere Verletzung riskieren wollte."

Nächstes Ziel Mont Blanc

Das Aus nach 78 von 110 Kilometern war umso bitterer, da Hermann nach mehr als 11:20 Stunden Laufzeit noch immer auf Top-10-Kurs gelegen war. "Es wäre sehr schön gewesen, unter die ersten drei zu kommen oder gar zu gewinnen, und klarerweise ist die Enttäuschung nun da. Aber das Leben geht weiter, ich habe im kommenden Jahr die Chance, diese offene Rechnung zu begleichen", kündigt er seine Rückkehr an. Die nächstes große Herausforderung hat Herrmann, bereits vor Augen. Er plant, Ende August ihm Rahmen des UTMB Mont-Blanc beim Ultratrail "Sur les Traces du Duc de Savoie" dabei zu sein, bei dem 145 Kilometer mit knapp 10.000 Höhenmeter zu bewältigen sind.