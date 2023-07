Jan Hörl war Salzburgs Überflieger in Polen

Bischofshofner Skispringer holte mit Silber die sechste Medaille für Salzburg. Judoka Thomas Scharfetter blieb im Teambewerb ungeschlagen. Triathlet Lukas Pertl führte die Mixed-Staffel in die Top 10.

Skispringer Jan Hörl hat zum Abschluss der Europaspiele in Polen noch ein letztes Mal zugeschlagen. Mit Silber auf der Großschanze gewann der Bischofshofner seine insgesamt dritte Medaille. Zuvor hatte er bereits Platz zwei auf der Normalschanze belegt und Gold im Mixed-Bewerb geholt.

Beim Sieg des ÖSV-Teams stand auch die Pinzgauerin Marita Kramer auf dem Stockerl, die zudem auf der Normalschanze zu Einzel-Bronze sprang. Die erste von insgesamt sechs Medaillen für Salzburg hatte zuvor der Hofer Lukas Knapp mit seinem Sieg im Speedklettern erobert.

Auch wenn Hörl der einzige blieb, der Edelmetall holte, gab es noch weitere Salzburger, die an den Finaltagen der Europaspiele im Einsatz waren. Thomas Scharfetter und Maria Höllwart kämpften mit Österreichs Judoteam. Triathlet Lukas Pertl war Startläufer in der Mixed-Staffel und Andrea Sommer zeigte noch einmal im Damendoppel ihr Können am Teqball-Tisch.

Skispringen: Jan Hörl lag zur Halbzeit des Großschanzenbewerbs sogar in Führung, musste im Finaldurchgang aber Lokalmatador Dawid Kubacki vorbeiziehen lassen. "Im zweiten Durchgang habe ich ein bisschen etwas liegen gelassen, aber ich bin dennoch megahappy mit der Silbermedaille", sagte der Bischofshofner. Die Medaillen geben ihm "gutes" Selbstvertrauen für die weitere Vorbereitung.