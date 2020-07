Johanna Posch krönte sich in Mattsee zum Champion

Bei der offenen U19-Landesmeisterschaft im Beachvolleyball blieb nur ein Titel im Land. PSVBG-Talent Johanna Posch siegte mit der Kärnterin Manuela Rabitsch.

Das Strandbad Mattsee war schon für viele Beach-Asse Sprungbrett zu einer großen Karriere. Einst schlugen hier Barbara Hansel, Florian Schnetzer oder das aktuelle Nummer-eins-Duo Kathi Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig auf. Die Stars von morgen schickte Veranstalter Andreas Strauß am Wochenende in die Sandkiste. Bei den U19-Burschen mussten sich die PSVBG-Salzburg-Spieler Tobias Pöllhuber/Eric Roithner erst im Finale gegen Timo Zwicklhuber/Tobias Ranneth aus Oberösterreich geschlagen geben. Vizelandesmeister wurden die Schwarzacher Tobias Goller/Samuel Gappmayer.

Bei den Mädchen setzten sich Johanna Posch mit ihrer Kärntner Partnerin Manuela Rabitsch nach einem knappen Finale mit 2:1 gegen die Tirolerinnen Lilith Schütz/Sonja Leiner durch. Vizelandesmeister wurden die Vorjahreslandesmeisterinnen Patrizia Hix/Emma Radacher von Union Woerle Henndorf vor Sophie Neureiter und Sophia Deisl von UVV Seekirchen.



Die U17-Landesmeisterschaften finden am 11. Juli im Strandbad Henndorf statt.

U15 LMS: 2. August in Zell am See

U21 LMS: 15. August in Zell am See

Quelle: SN