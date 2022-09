Bischofshofen schafft Einzug ins Finalturnier der 1. Bundesliga

Pongauer sicherten sich beim zweiten Bundesliga-Großkampftag Platz vier. PSV gewinnt mit Sieg im Herzschlagfinale die 2. Liga.

Zwei Salzburger Clubs hatten beim zweiten Großkampfwochenende der Judo-Bundesliga allen Grund zu jubeln. Sanjindo Bischofshofen zog als Vierter erneut ins Final-4-Turnier der 1. Liga ein, der PSV sicherte sich eine Liga tiefer den Meistertitel.

Bischofshofen gewann am Sonntag in Leibnitz all seine Kämpfe. Dennoch bangten die Pongauer am Ende noch kurz um Platz vier. In der Unterbewertung setzten sie sich aber letztlich mit zwei Punkten Vorsprung auf Wels durch. "Letztes Jahr haben wir uns einfach nur gefreut, beim Finale mit dabei zu sein. Heuer wollen wir mehr", erklärt Routinier Herbert Wicker, der im Vorjahr mit seinem Team auf Platz drei gelandet war. Die JU Flachgau musste sich im Endklassement mit Rang sechs begnügen, die JU Pinzgau wurde Letzter.

Die 2. Bundesliga wurde bereits am Samstag ausgekämpft. Salzburgs Clubs waren in Lauerstellung nach Leibnitz gereist. Nur zwei Punkte trennten den PSV Salzburg und die zweite Mannschaft von Sanjindo Bischofshofen vor dem zweiten großen Wettkampftag von Tabellenführer Vienna Samurai.

Beide Salzburger Teams präsentierten sich in bestechender Form. Die Pongauer setzten sich gegen Kirchham, Dornbirn und Graz jeweils mit 4:3 durch. Nur im Derby gegen den PSV mussten sie sich mit 3:4 geschlagen geben. Damit rutschten die Bischofshofner aber noch von Platz zwei auf vier ab und damit aus den Medaillenrängen.

Anders der PSV. Als Dritter ins Turnier gestartet, legten die Salzburger eine beeindruckende Siegesserie hin. Neben Sanjindo bezwangen sie auch Graz mit 4:3 und Kirchham mit 6:1, womit es im letzten Kampf zum großen Titelshowdown gegen Vienna kam. Angeführt von Andreas Tiefgraber, Tim Schwarzl und Legionär Aleksandar Kukolj, die allesamt in Leibnitz ungeschlagen blieben, setzten sich die PSV-Judoka mit 5:2 gegen die Wiener durch und sicherten sich so den Titel.

"Ich bin begeistert von der Leistung unserer Mannschaft. Auf eine Medaille haben wir schon gehofft. Und dass vieles möglich ist, wenn es läuft, wussten wir auch", meinte PSV-Obmann Ronny Tiefgraber. "Jetzt genießen wir einmal so richtig den Titelgewinn." Ob der PSV nächstes Jahr in der 1. Bundesliga kämpft, hat Tiefgraber noch nicht entschieden. "Das werden wir intern diskutieren. Wenn wir auf den Aufstieg verzichten, müssen wir allerdings ein Jahr pausieren."