Nach einem Unentschieden im Heimkampf gegen Dynamic One darf Sanjindo Bischofshofen darauf hoffen, doch noch in der 1. Judo-Bundesliga zu bleiben.

In ihrem letzten Saisonkampf haben sich die Judoka von Sanjindo Bischofshofen einen wichtigen Punkt erkämpft. Die Pongauer rangen den Gästen von Dynamic One ein 7:7-Remis ab und schoben sich damit in der Bundesliga-Tabelle auf Rang sieben vor. Zur Pause war Sanjindo sogar mit 4:3 in Front gelegen, im zweiten Durchgang stiegen aber nur mehr Toni Wicker, Thomas Scharfetter und Jelle Snippe als Sieger von der Matte. Vor der Pause hatte neben Scharfetter und Snippe auch noch Moritz Höllwart und Martin Baier ihre Kämpfe gewonnen.

In der Tabelle liegt Bischofshofen nun vor der letzten Runde (in der man selbst kampffrei hat) einen Punkt vor Reichraming und einen weiteren vor der JU Pinzgau, die zum Saisonfinale in Rauris aufeinander treffen.

In der 2. Bundesliga feierte der PSV einen 10:4-Heimsieg über Leibnitz. Alexander Weidlinger, Andreas Tiefgraber, Alexander Hauch, und Bosko Borenovic gewannen jeweils zwei Kämpfe, Tobias Windbichler und Felix Löcker setzten sich je ein Mal durch. In der Tabelle liegt der PSV mit Respektabstand auf die Top-3 auf Platz vier.