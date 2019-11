Christoph Kronberger feierte bei seinem letzten Auftritt für die JU Flachgau zwei Siege. Er wird nur schwer zu ersetzen sein.

Viel hat nicht gefehlt, dass Christoph Kronberger seinen letzten Kampf für die JU Flachgau im großen Bundesliga-Finale bestritten hätte. "Das Halbfinale gegen Wels war enger, als es das Ergebnis vermuten lässt. Mit etwas mehr Glück wäre ein 7:7 durchaus drin gewesen", betont Coach Bernhard Mayr. So lagen die Straßwalchner zur Halbzeit nur mit 3:4 zurück und versuchten mit riskanteren Aufstellungsvarianten noch den Ausgleich zu schaffen. Letztlich gelangen aber nur zwei weitere Siege durch Kronberger und Legionär Piotr Kuczera. Damit stieg Wels als 9:5-Sieger ins Finale auf, während sich die JU Flachgau mit Bronze begnügen musste.

Der Abschied von Kapitän Kronberger, der künftig bei seinem Heimatverein Burgkirchen-Schwand in die Trainerrolle schlüpfen wird, hinterlässt im Club eine große Lücke. "Er wird einstweilen nicht zu ersetzen sein. Wir haben derzeit sonst keinen Schwergewichtler und müssen die Gewichtsklasse dann mit Legionären oder Kämpfern von anderen Clubs besetzen", erklärt Coach Mayr. Irgendwann könnte vielleicht Andreas Nagl zu den ganz schweren Brocken aufsteigen. Im Halbfinale gegen Wels kämpfte er bereits in der Klasse bis 90 kg und feierte dabei auch einen Ippon-Sieg. "Er wird sicher gewichtsmäßig noch ein bisschen zulegen. Aber es sind schon große Fußstapfen, in die er da treten müsste", meint der Coach, der "eine schwierige nächste Saison" prophezeit.

Den Meistertitel sicherten sich in Gmunden die Galaxy Tigers, die Wels nach hartem Kampf mit 9:7 besiegten.