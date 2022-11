Bronzene Bischofshofner räumten bei Ehrung groß ab

Auszeichnungen für Trainerin und Nachwuchs sowie als Verein des Jahres trösteten Sanjindo über das verlorene Halbfinale im Final-4 hinweg.

Für die Judoka von Sanjindo Bischofshofen war auch heuer bereits im Halbfinale der

1. Herren-Bundesliga Endstation. Die Pongauer verpassten am Samstag mit einer 3:11-Niederlage gegen den späteren Meister Galaxy Tigers erneut den erhofften Einzug in den Endkampf um den Titel beim Final-4-Turnier in Gmunden. Dass es gegen die Wiener schwer werden würde, war schon vor dem Kampf klar − vor allem da mit Artem Lesiuk und Andrea Carlino gleich zwei Legionäre verletzungsbedingt fehlten. So gelangen Bischofshofen letztlich nur zwei Siege durch Thomas Scharfetter und ein weiterer durch Legionär Mihael Zgank.

Die Enttäuschung über das neuerliche Aus im Halbfinale wich aber bald der Freude über eine starke Saison. Denn bei der anschließenden Ehrung des Österreichischen Judoverbands war Bischofshofen der große Gewinner. So wurde Sanjindo als Verein des Jahres ausgezeichnet, Marianne Niederdorfer als beste Trainerin und Jungstar Elena Dengg als beste Nachwuchskämpferin. "Vor allem die Auszeichnung für den Verein macht mich sehr stolz. Das zeigt, dass sich die kontinuierliche Arbeit bei uns ausgezahlt hat", sagt Niederdorfer. "Wir waren heuer in Österreich in allen Altersklassen an vorderster Front. Das macht Mut für die Zukunft."

"Unsere Zeit wird noch kommen"

Dass es in der Bundesliga erneut nicht zum Finaleinzug gereicht hat, sei zwar schade. "Aber wir haben mit den Ausfällen der Legionäre auch Pech gehabt. Wenn sie gekämpft hätten, wäre die Begegnung wohl anders verlaufen. Denn viele Kämpfe sind eigentlich sehr ausgeglichen gewesen", konstatiert Niederdorfer und versichert: "Unsere Zeit wird noch kommen." Vielleicht schon kommendes Wochenende, wenn das Damenteam sein Bundesligafinale bestreitet.