Judo-Bundesliga: Aufsteiger PSV Salzburg verspricht Hexenkessel

Bischofshofen gastiert beim Liganeuling. Salzburg stellt vier Bundesligisten und ist Österreichs Judo-Hochburg.

Ein Derby eröffnet die neue Saison der Judo-Bundesliga. Aufsteiger PSV Salzburg empfängt am Samstag (17 Uhr) den Vorjahresdritten Sanjindo Bischofshofen. "Wir sind Außenseiter, werden aber brisante Kämpfe bieten", sagt PSV-Obmann Ronny Tiefgraber. Vor der einzigen Heimveranstaltung dieser Saison ließ er noch Eintrittskarten für das wohl bestens gefüllte Sportzentrum nachdrucken. "Das wird ein Hexenkessel."

Auf der Matte werden nicht nur die kämpfenden Trainer, Julius Meinel und der im Vorjahr ungeschlagene Andreas Tiefgraber, in die Doppelrunde gegen Bischofshofen und Stadlau eingreifen, sondern auch Neuzugang Phillip Aust und Aleksandar Kukolj. Der serbische Vizeweltmeister bleibt der einzige ausländische Legionär des Liganeulings - auch aus finanziellen Gründen. "So ist die neue Liga für uns nicht viel teurer", erklärt Ronny Tiefgraber, dessen Team um den Klassenerhalt kämpfen wird. Die Devise lautet: Möglichst viel punkten, Erfahrung sammeln - und nicht Letzter werden. Andere Ziele verfolgen die Pongauer um Neuzugang Marcus Auer. "Wir wollen wieder in die Top 4", sagt Sportchefin Marianne Niederdorfer. Den PSV, der in der Vorsaison Bischofshofens zweites Team bezwang, will man nicht unterschätzen. Aber: "Jetzt kommen wir mit der ersten Garnitur."

Salzburg ist bei den Herren Österreichs Judo-Hochburg. Vier der neun Bundesligisten kommen aus dem Bundesland - auch, weil der PSV den Aufstieg als Meister der 2. Liga tatsächlich wagte und die JU Pinzgau wegen des Verzichts anderer Teams nicht absteigen musste. Die Rauriser treffen am Samstag (ab 18.30) in Wien auf die Teams Mühlviertel und Vienna Samurai. Die JU Flachgau fordert in Straßwalchen (ab 18 Uhr) Wels und Meister Galaxy Tigers.