Judo-Bundesliga: Sanjindo Bischofshofen und JU Pinzgau zogen ins Halbfinale ein

Die Pongauer treffen beim Finalturnier Ende November auf Wels, die Rauriser auf Titelverteidiger Galaxy.

Die Judo-Bundesliga ist nach zweijähriger Pause zurück: Die Vorrunde der Herren am Samstag im oberösterreichischen Leonding war an Spannung kaum zu überbieten. Am Ende setzten sich mit Titelverteidiger Volksbank Galaxy Judo Tigers (Wien) und LZ Multikraft Wels (OÖ) die Favoriten, mit Judo Union Raika Pinzgau und ESV Sanjindo Bischofshofen aber auch zwei Überraschungsteams aus Salzburg durch.

JU Pinzgau gewann Salzburger Duell gegen JU Flachgau

Die Pinzgauer gewannen drei ihrer vier Duelle und landeten damit vor der JU Raiffeisen Flachgau (zwei Siege) auf dem zweiten Platz der Gruppe A. Das entscheidende Derby endete 4:3 für die Pinzgauer. In Pool B mussten die drei Topteams je eine Niederlage hinnehmen, gab das Punkteverhältnis für Galaxy und Bischofshofen (bzw. gegen Mühlviertel) den Ausschlag. Am 20. November beim Final Four in Gmunden bekommt es Wels mit Bischofshofen und Galaxy mit Pinzgau zu tun. Den Abstieg in die 2. Männer-Bundesliga muss die Judo Union Kirchham antreten.

Finalturnier mit Zuschauer?

"Die Vorrunde macht Lust auf mehr. Wenn es die Coronasituation zulässt, wollen wir, wenn irgendwie möglich, unter Einhaltung größter Gesundheitsvorkehrungen ein Final Four mit Zuschauern möglich machen", sagt ÖJV-Präsident Martin Poiger. Bei den Frauen setzte sich Favorit und Titelverteidiger JC Wimpassing (unter anderem mit Olympia-Silbermedaillengewinnerin Michaela Polleres sowie den ÖJV-Nationalteam-Kämpferinnen Katharina Tanzer, Lisa Grabner und Marlene Hunger) mit vier Siegen klar durch. Das Bischofshofner Damenteam schlug das Team Wien zwei Mal, unterlag Wimpassing aber ebenfalls doppelt.



Ergebnisse, Bundesliga-Vorrunde, Männer, Pool A: 1. LZ Multikraft Wels 4 Siege, 2. Judo Union Raika Pinzgau 3, 3. JU Raiffeisen Flachgau 2, 4. WAT Stadlau 1, 5. Judo Union Kirchham 0; Ergebnisse im Detail: Kirchham - Pinzgau 3:4, Wels - Flachgau 5:2, Stadlau - Kirchham 5:2, Pinzgau - Wels 1:6, Kircham - Wels 1:6, Flachgau - Stadlau 4:3, Stadlau - Pinzgau 1:6, Flachgau - Kirchham 5:2, Pinzgau - Flachau 4:3, Wels - Stadlau 6:1.

Pool B: 1. Galaxy Judo Tigers Wien 2 Siege (14:7 Punkte), 2. ESV Sanjindo Bischofshofen 2 (11:10), 3. UJZ Mühlviertel 2 (10:11), 4. JU DynamicOne Feldkirchen/Donau 0. Ergebnisse: DynamicOne - Bischofshofen 3:4, Galaxy - Mühlviertel 5:2, Bischofshofen - Mühlviertel 3:4, DynamicOne - Galaxy 1:6, Mühlviertel - DynamicOne 4:3, Galaxy - Bischofshofen 3:4.



Frauen-Bundesliga, Ergebnisse: ESV Sanjindo Bischofshofen - Team Wien 6:1, Team Wien - JC Wimpassing 1:6, JC Wimpassing - ESV Sanjindo Bischofshofen 5:2, ESV Sanjindo Bischofshofen - Team Wien 5:2, JC Wimpassing - ESV Sanjindo Bischofshofen 5:2, Team Wien - JC Wimpassing 1:6.