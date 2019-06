Die Sanjindo-Talente Sebastian und Elena Dengg sammelten bei der U18-Europameisterschaft in Warschau wertvolle Erfahrungen.

Gleich drei Salzburger Judoka haben es in das zehnköpfige österreichische Aufgebot bei der U18-Europameisterschaft in Warschau geschafft. Bevor Leonie Wagenbichler (PSV Salzburg) am Sonntag im Mixed-Bewerb bis 48 kg ihre EM-Premiere feiert, hat das Geschwisterpaar Elena und Sebastian Dengg (ESV Sanjindo Bischofshofen) das Debüt schon hinter sich.

Die 14-jährige Elena Dengg hatte die Qualifikation als eine der jüngsten Teilnehmerinnen überhaupt gemeistert. In der 63-kg-Klasse musste sie gegen die Deutsche Lilly Richter am Freitag aber eine Auftaktniederlage hinnehmen. "Sie hat sich natürlich mehr vorgenommen, aber sie wird für die Zukunft einiges an Erfahrung mitnehmen", meinte Nationaltrainer Ernst Hofer.

Pech hatte Elenas älterer Bruder Sebastian in der 73-kg-Kategorie. Der Lungauer siegte zunächst gegen den Kroaten Dominik Rozic, ehe er sich gegen Dzianis Yauseyenka geschlagen geben musste. "Sebastian hat den ersten Kampf super gekämpft, im zweiten war er schon mit zwei Shido voran, hat dann aber noch verloren. Der Weißrusse ist aber gleich danach ausgeschieden, deshalb blieb ihm die Hoffnungsrunde verwehrt", erklärte sein Coach.



Quelle: SN