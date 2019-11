Straßwalchens Bundesliga-Herren verpassten den Einzug ins Finale der Judo-Bundesliga durch eine 5:9-Niederlage gegen Wels .

Der erhoffte Einzug ins Finale ist den Judoka der JU Flachgau am Samstag beim Final-Four-Turnier der Bundesliga in Gmunden nicht geglückt. Die Straßwalchner verloren ihren Halbfinalkampf gegen Wels mit 5:9.

Die Flachgauer lagen schon früh mit 0:4 in Rückstand, konnten aber bis zur Halbzeit noch auf 3:4 verkürzen. Aber auch im zweiten Durchgang dominierte Wels die niedrigen Gewichtsklassen und lag so bald wieder mit 8:3 voran. Damit war der Kampf vorzeitig entschieden. Für Straßwalchens Siege sorgten die "schweren Jungs" Piotr Kuczera und Christoph Kronberger, die jeweils zwei Kämpfe gewannen. Zudem bezwang Andreas Nagl im ersten Durchgang Markus Eder in der Klasse bis 90 kg.

