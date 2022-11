Jüngstes Team hofft im Ligafinale auf den perfekten Tag

Sanjindo Bischofshofen gilt im Final-4-Turnier der Judo-Bundesliga als klarer Außenseiter. Mannschaftführer Wicker will mehr als Bronze.

Die Judoka von Sanjindo Bischofshofen haben auch heuer den Einzug ins Final-4-Turnier der 1. Bundesliga geschafft. Anders als im Vorjahr sind die Pongauer dieses Wochenende aber das einzige Salzburger Team beim großen Endturnier in Gmunden. 2021 kämpfte neben Bischofshofen auch die JU Pinzgau um den Finaleinzug, am Ende mussten sich aber beide Mannschaften mit Bronze begnügen.

Heuer drohte sogar ein Finalturnier ohne Salzburger Beteiligung, lagen die Bischofshofner doch nach der ersten Hälfte des Grunddurchgangs auf Rang acht. "Dass wir es überhaupt noch geschafft haben, war eine kleine Sensation", erklärt die sportliche Leiterin Marianne Niederdorfer. "Im ersten Durchgang mussten wir auf einige Verletzte verzichten. In Bestbesetzung haben wir dann aber eine super Aufholjagd gestartet und uns noch das Finalticket gesichert."

Auch in Gmunden können die Bischofshofner wieder auf ihre stärksten Kämpfer zählen. Dennoch sehen sie sich im Halbfinale gegen den achtfachen Meister Galaxy Wien als klarer Außenseiter. "Wir stellen das mit Abstand jüngste Team. An einem perfekten Tag können wir aber auch die Wiener schlagen", meint Niederdorfer. Noch wichtiger ist für sie aber die Weiterentwicklung ihrer Kämpfer. "Bei uns geht's in erster Linie darum, dass unsere heimischen Athleten Kämpfe auf höchstem Niveau absolvieren." Bischofshofens Mannschaftsführer Herbert Wicker betont hingegen: "Letztes Jahr haben wir uns einfach nur gefreut, beim Finalturnier mit dabei zu sein. Heuer wollen wir auf jeden Fall mehr."