21-jährige Bischofshofenerin verteidigte bei den Judo-Staatsmeisterschaften ihren Titel.

Maria Höllwart ist bei den Judo-Staatsmeisterschaften in Oberwart ihrer Favoritenrolle in der in der Kategorie +78 kg gerecht geworden. Die 21-jährige Titelverteidigerin setzte sich am Samstag im entscheidenden Pool-Kampf gegen ihre Trainingspartnerin Marlene Hunger (JC Wimpassing) durch und gewann damit ihren bereits vierten Meistertitel in dieser Gewichtsklasse.

Sieg nach Rückstand

"Ich glaube, ich habe die lange Wettkampfpause gut genutzt und bin mit meiner Leistung absolut zufrieden", sagte die Kämpferin vom ESV Sanjindo Bischofshofen. Im Kampf gegen Hunger lag sie nach einer Unaufmerksamkeit bereits mit Waza-ari zurück, setzte sich schließlich aber noch mit Ippon durch. "Wir beide kennen uns ja in- und auswendig, deswegen ist es nicht so einfach, gegeneinander zu kämpfen", erläuterte Höllwart.

Weitere Medaillen für Salzburg

Auch ihr Clubkollege Herbert Wicker sicherte sich am Samstagvormittag eine Medaille. Der 26-Jährige landete -73 kg auf Rang drei. Miriam Pfeifenberger von der JU Flachgau holte in derselben Gewichtsklasse wie Höllwart ebenfalls Silber.

Quelle: SN