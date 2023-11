Judo-Obmann Ronny Tiefgraber: "Ich bin stolz auf mein Team"

Das Judo-Team des PSV hat sensationell das Finale in der heimischen Meisterschaft erreicht. Am 25. November kämpft das Team von Kapitän Andreas Tiefgraber um den österreichischen Titel.

Mit einem knappen 4:3-Erfolg gegen die Judounion Flachgau krönten die Judoka des PSV Salzburg ihre tolle Leistung in der heurigen Saison. Dabei war kurz vor dem Start der Bundesliga-Saison noch nicht klar, ob die Mozartstädter auch wirklich in der obersten Klasse antreten werden. Zuvor hatten sie sich den Titel in der 2. Liga gesichert. "Es könnte sein, dass wir sogar aufsteigen müssen, oder ansonsten für ein Jahr in der 2. Liga gesperrt wären, wenn wir uns weigern, beziehungsweise in die dritte Liga absteigen müssten, wo es aber keine ernsthaften Konkurrenten gäbe", sagte damals der Kapitän der Salzburger, Andreas Tiefgraber. Der Sohn des Obmanns hatte Zweifel, ob sein Team für die oberste Liga gewappnet ist.

Das Finale kam für den PSV überraschend

Im Nachhinein war es aber die richtige Entscheidung, den Weg in die 1. Bundesliga zu wagen. Das PSV-Team zeigte eine gute Leistung nach der anderen. Am Ende landeten die Salzburger auf dem vierten Rang und verwiesen das Team der Bischofshofener, die eigentlich stärker eingeschätzt wurden, auf den fünften Rang. Das Erreichen des Finale der vier besten Mannschaften in Österreich kam für die Beteiligten dennoch überraschend.

Tim Schwarzl zeigte hervorragende Leistungen

"Ich bin stolz auf meine Mannschaft, solche Leistungen sind nicht selbstverständlich", sagt der Obmann des PSV Salzburg, Ronny Tiefgraber. Besonders freut ihn die Leistung des Flachgauers Tim Schwarzl, der in der Kategorie bis 90 Kilogramm kämpft. "Wir haben ihn aber auch gegen schwerere Gegner aufgestellt und auch dort hat er sich stets gut geschlagen", sagt Obmann Ronny Tiefgraber.

Schwerer Kampf gegen die Galaxy Tigers

Beim Final-Four-Turnier am 25. November in Gmunden trifft sein Team im Halbfinale auf den österreichischen Serienmeister Galaxy Tigers, die sämtliche Kämpfe in der Hinrunde gewonnen haben. "Wir sind der klare Außenseiter in diesem Aufeinandertreffen. Es wird wohl nichts zu holen geben gegen die Tigers", so der Obmann. Im Grunddurchgang haben sich die Wiener mit 6:1 gegen die Salzburger durchgesetzt. "Wir werden das Finale genießen und uns dann unsere Medaille abholen. Es gibt nämlich keinen Kampf um den dritten Rang", sagt Tiefgraber.

Neben den Tigers und dem PSV sind noch Mühlviertel und Wels im Finale dabei. Ronny Tiefgraber traut den Mühlviertlern den Titel zu, sofern sie mit ihren Legionären antreten.