Im entscheidenden Duell um den Klassenerhalt in der 1. Judo-Bundesliga setzte sich die JU Pinzgau zu Hause gegen Reichraming mit 13:1 durch.

"Dass es so eindeutig werden würde, habe ich selbst nicht erwartet", zeigte sich auch Trainer Rupert Rieß vom völlig ungefährdeten 13:1-Heimerfolg über Reichraming zum Bundesligakehraus seiner JU Pinzgau überrascht. Die Rauriser waren im vor dem letzten Kampf ordentlich unter Druck gestanden. Nach sechs Niederlagen und nur einem Remis musste der letzte Saisonkampf unbedingt gewonnen werden, um noch die Klasse zu halten.

Als die Gäste aus Reichraming am Samstag ohne Legionäre in Rauris eintrafen, sorgte das für erste Erleichterung bei den Hausherren. "Da haben wir gewusst, dass die Chance auf einen Sieg doch groß ist", erzählt Rieß. Auf der Matte warfen die Pinzgauer dann einen Gegner nach dem anderen auf den Rücken. Einzig Matthias Wimberger verlor seinen ersten Kampf, das zweite Duell gegen Michael Starzer gewann dann aber auch er. Mit einer 6:1-Pausenführung war das Duell zwar schon zur Halbzeit so gut wie entschieden, mit fünf weiteren Ipponsiegen boten die Pinzgauer den begeisterten Zuschauern aber trotzdem noch eine spektakuläre Judo-Show.