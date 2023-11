Judo: PSV Salzburg holt Bundesliga-Bronze ab - mit Busfahrer auf der Matte?

Beim Finalturnier sind die Salzburger krasser Außenseiter. Noch sind nicht alle Personalien geklärt.

Mit dem Einzug ins Finalturnier der Judo-Bundesliga und der damit bereits gewonnenen ersten Medaille seit 27 Jahren hat das Herrenteam des PSV Salzburg die Erwartungen übertroffen. Die sensationelle Aufstiegssaison gipfelt am Samstag (ab 13 Uhr) in Gmunden im Halbfinale gegen den Titelverteidiger Galaxy Tigers. Die ersatzgeschwächten Salzburger werden in beinahe allen der 14 Kämpfe Außenseiter sein. Ohne die serbischen Legionäre, die allesamt absagten, sind am ehesten dem heuer noch ungeschlagenen Phillip Aust Siege zuzutrauen. "Wir fahren nach Gmunden, um uns die Bronzemedaille abzuholen", sagt PSV-Obmann Ronny Tiefgraber. "Ein paar Punkte und eine gute Stimmung in der Halle wären schön."

Andreas Tiefgraber sowie Johannes Spilka bangen krankheitsbedingt noch um ihren Einsatz. Eines der SSM-Talente, etwa Paul Bosch, darf wohl Erfahrung auf der großen Bühne sammeln. Eine wichtige Doppelrolle könnte Routinier Anton Landrichinger zukommen: Er lenkt den PSV-Reisebus nach Gmunden - und könnte im Semifinale dann auch als Schwergewicht auf der Judomatte gefragt sein.