Judo: PSV Salzburg verpasst Sensation im Halbfinale - Aust makellos, Löcker verletzt

PSV Salzburg holt sich Bronzemedaille und Pokal

"Wir hätten wohl selbst in Bestbesetzung verloren", sagt Ronny Tiefgraber, der die Stimmung beim Finalturnier in Oberösterreich genoss. Noch bevor am Abend die Medaillen und der Pokal überreicht wurden, hatte er betont: "Unsere Fans sind da, die Halle ist voll. Wir freuen uns auf die Siegerehrung."