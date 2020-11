Der erst 18-jährige Bischofshofner Judoka gewann im U21-Bewerb am Donnerstag einen Kampf, ehe er gegen einen späteren Halbfinalisten in der Runde der besten 16 Athleten ausschied. Am Freitag startet Clubkollege Thomas Scharfetter in die EM.

SN/gepa pictures/ johannes friedl Sebastian Dengg ist als frischgebackener Staatsmeister bei der U21- und U23-EM.

Der Pongauer Judo-Staatsmeister Sebastian Dengg (bis 81 Kilogramm) ist im U21-Bewerb der Nachwuchs-EM in Poreč am Donnerstag im Achtelfinale ausgeschieden. Nach einem Freilos und dem Sieg mit einer Ippon-Wertung gegen den Finnen Eetu Ihanamaki unterlag der 18-jährige Athlet des Salzburger Topclubs Sanjindo Bischofshofen trotz starker Gegenwehr dem späteren Halbfinalisten Tizie Gnamien aus Frankreich. Starkes Debüt bei Junioren-EM "Er hat die Nummer 94 besiegt und gegen den Franzosen sehr stark gekämpft. Für den ersten Antritt in der U21 ist das eine sehr gute Leistung", erklärte Sanjindo-Sportchefin Marianne Niederdorfer, die die Bischofshofner EM-Abordnung nach Kroatien begleitet hat. Vereinskollege Thomas Scharfetter (bis 90 Kilogramm) startet am Freitag gegen den Griechen Alexandros Kotanidis in den U21-Bewerb. "Er ist bei seiner ersten EM voll motiviert und muss zwei Kämpfe gewinnen, um in den Top-8 zu sein", sagt Niederdorfer.

