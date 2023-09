Judoka Elena Dengg holt EM-Bronze

Die Lungauerin, die für Sanjindo Bischofshofen kämpft, musste einen Umweg gehen.

Judoka Elena Dengg hat bei der U21-EM in Den Haag am Freitag Bronze gewonnen. Die Lungauerin, die im Vorjahr Zweite geworden war, verlor in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm nach einem Auftaktsieg im Viertelfinale. In der Hoffnungsrunde feierte sie zwei Siege und jubelte über den dritten Rang. Der zweite Salzburger Lenz Naprudnik (-73 kg) schied zum Auftakt gegen den späteren Halbfinalisten Suleyman Aliyev aus Aserbaidschan aus.