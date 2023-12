Judoka in der Favoritinnenrolle: Auch das Wetter soll Sanjindo Bischofshofen beim Bundesliga-Finale nicht stoppen

Sanjindo Bischofshofen peilt den ersten Titel in der Frauen-Bundesliga an.

Der Meistertitel in der Judo-Bundesliga der Frauen führt über Sanjindo Bischofshofen. Die Pongauerinnen haben den Grunddurchgang als einziges Team ungeschlagen abgeschlossen und ziehen beim Finalturnier in Niederwaldkirchen am Samstag einen weiteren Trumpf. Denn die gebürtige Britin Lubjana Piovesana, die seit heuer Österreich international äußerst erfolgreich vertritt, soll erstmals für die Pongauerinnen auf die Matte steigen. Nur das Wetter könnte die Spitzenathletin stoppen. "Sie reist aus Vorarlberg an. Und die Prognosen sind schlecht", sagt Bischofshofens Sportchefin Marianne Niederdorfer.

Ihr Team ist nicht nur im Halbfinale gegen Reichraming zu favorisieren - selbst wenn Piovesana und die zweite Nicht-Salzburgerin im Kader, Julia Sommer, doch fehlen sollten. Denn mit den heimischen Lisa Dengg, Larissa Sickinger, Elena Dengg und Maria Höllwart sind auch die weiteren vier Gewichtsklassen top besetzt. "Diese Kämpfe sollten fest in unserer Hand sein. Wir haben ein kompakt starkes Team", sagt Niederdorfer, die den ersten Titel als klares Ziel ausgibt. Dass sowohl Reichraming als auch Leibnitz, das im zweiten Semifinale Mühlviertel fordert, schmerzhafte Ausfälle zu verkraften haben, könnte die Aufgabe erleichtern. "Wir wollen unbedingt Meister werden und sind guter Dinge."

Besondere Bedeutung hätte der große Coup gerade für jene Sportlerinnen, die in Bischofshofen groß geworden sind, etwa Olympiakandidatin Höllwart oder Youngster Elena Dengg. "International kämpfen wir für uns allein und Österreich. Nun können wir den Titel für unseren Verein gewinnen, der uns von Kindheit an gefördert hat. Das wäre richtig cool", sagt Dengg, die sich wie ihre Teamkolleginnen aktuell im Formaufbau für die nächste Saison befindet. Die 19-Jährige aus Mariapfarr fliegt bereits am Sonntag - unter anderem mit Piovesana - zu einem zweiwöchigen Trainingslager auf Lanzarote. 2024 nimmt Dengg nach Silber und Bronze nun EM-Gold in der U21 ins Visier, mittelfristig will sie sich international in der allgemeinen Klasse etablieren. Der Bundesligatitel mit dem Heimatverein wäre ebenfalls Gold wert. Sie sei schon nervös, sagt sie. "Aber die Vorfreude überwiegt."