Julia Dür: Das Ausnahmetalent des UTTC Salzburg

Die erst 12-jährige Julia Dür zeigte bei den österreichischen Meisterschaften der U-15 ihre Klasse. Selbst Burschen haben gegen sie oft keine Chance. Ab dem Herbst startet sie in ein neues Projekt.

Wenn Günther Höllbacher von Julia Dür spricht, kommt er ins Schwärmen: "Julia hat in den vergangenen Monaten mit Abstand den größten Sprung im Nachwuchs gemacht." Der Obmann des Salzburger Tischtennisclubs hat derzeit Grund zur Freude. Bei den nationalen Nachwuchsmeisterschaften in der Altersklasse U15 sicherten sich die Geschwister Julia und Alexander Dür insgesamt sechs Medaillen, zwei in Gold und vier in Bronze.

Das Bemerkenswerte daran ist, dass die erst 12-jährige Julia Dür bereits gegen viel ältere Gegnerinnen und Gegner ...