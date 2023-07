Julia Dür und Kento Waltl starten durch zur Tischtennis Jugend-EM

Die zwei Nachwuchstischtennisprofis Kento Waltl und Julia Dür des UTTC Sparkasse Salzburg qualifizierten sich für die Jugend-EM. Die Beiden stellen sich ab 14. Juli ihren Herausforderern in Polen.

"Es sind das erste Mal zwei bei den Jugendlichen nominiert worden. Das ist eine tolle Sache", erzählt Günther Höllbacher, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des UTTC Sparkasse Salzburg, stolz, während sich an die 15 junge Nachwuchstischtennisspieler bei Kadertraining in der Tischtennishalle im zweiten Stock des Sportzentrum Mitte aufwärmen. Gemeint sind die Nachwuchstischtennisprofis Kento Waltl und Julia Dür.

Kento Waltl für die U19 der österreichischen Mannschaft

Kento Waltl hat sich durch die letzten zwei großen Turniere bei den Österreichischen Meisterschaften der U19 hervorgetan. Im Einzel landete er auf Platz 3. Der 17-Jährige Tischtennisspieler wurde daraufhin vom Österreichischen Tischtennisverband (ÖTTV) für die Jugend-Europameisterschaft in Gliwice in Polen nominiert. Dabei habe er ein wenig Pech, da er im Dezember geboren sei, denn sonst würde er noch in eine andere Kategorie fallen, erklärt Höllbacher. Waltl spielt seit sieben Jahren für den UTTC. Nach einem Jahr Training hat er mit den ersten kleineren Turnieren angefangen und seit sechs Jahren spielt er in österreichweiten Turnieren. Dafür trainiert er sieben Tage die Woche, wobei die Wochenenden zumeist für die Bundesligaturniere reserviert sind. Seine Stärken schätzt er in seinem Aufschlag und der Rückhand ein. "Ich schaue viele Videos von Topspielern, auch in meinem Alter, und das motiviert mich eigentlich auch ziemlich, dass ich auch das Niveau erreichen kann. Ich sehe dann auch, was möglich ist", erklärt der in Salzburg Süd lebende Tischtennisspieler. Vor der Europameisterschaft ging es noch ins Trainingslager nach Tschechien, worauf sich Waltl freute: "Soweit ich weiß, ist das slowakische Nationalteam dort, das tschechische Nationalteam, ziemlich gute Spieler und es ist natürlich auch wichtig, dass man nicht nur mit den gleichen Leuten immer wieder trainiert, sondern auch international, also von anderen Ländern auch. Die haben ja auch alle ein bisschen einen anderen Spielstil und deswegen glaube ich auch, dass das Training sehr gut werden wird."

Aufgeregt ist er wegen der EM nicht, aber er freut sich auf die Herausforderung. Auf die Frage, was sein Ziel bei der EM sei, antwortet er: "Als Erstes einmal die Gruppe schaffen, das ist auch nicht so leicht, weil da sind immer nur die Besten. Deswegen wäre die Gruppe schaffen zunächst einmal das Ziel und dann schauen, was geht." Dabei sei die Teilnahme an sich schon etwas sehr Großes .

Ausnahmetalent Julia Dür für die U15 bei der EM in Polen

"Bei ihr weiß ich gar nicht auswendig, wie viele erste Plätze sie schon gemacht hat, also auch österreichweit" , erklärt Höllbacher begeistert. Die Rede ist vom Ausnahmetalent Julia Dür. Im letzten Jahr hat sie bei der zweiten Damenbundesliga beim UTTC gespielt und war auch regelmäßig Gastspielerin in Oberpullendorf, "damit sie auf alle Fälle gute Spiele zu absolvieren hat", so Höllbacher. Der UTTC verpasste dieses Jahr nur ganz knapp wegen eines Spielverhältnisses den Aufstieg in die erste Bundesliga. Daher spielt Dür dieses Jahr auch in Oberpullendorf in der ersten Liga, um stärker gefordert und gefördert zu werden. Die 13-Jährige spielt seit sechs Jahren beim UTTC. Zum Tischtennisverein sei sie über ihren Bruder Alexander gekommen. Die zweifache Staatsmeisterin im Doppel und Mixed Doppel belegt den 5. Platz der 2. Rangliste der Bundesliga mit einem sehr guten Verhältnis von 36:4.

Auf das Trainingslager in Tschechien und die Herausforderungen bei der EM freut sich die in Wals lebende Tischtennisspielerin. Für sie ist es schon die zweite Europameisterschaft in zwei Jahren. Das Trainingslager werde auf jeden Fall super und "das ist sicher auch ein guter Start für die EM dann, damit ich schon vorher drinnen bin", so Dür.

Bei der EM in Polen möchte sie sich gerne verbessern. "Also für mich ist zumindest im Einzel einmal das Ziel, aus der Gruppe zu kommen, was schon eine Herausforderung ist, weil da bist du mit drei anderen Mädchen und die ersten zwei steigen immer auf", erklärt Dür. Erschwerend kommt für sie noch dazu, dass die anderen Mitspielerinnen etwas älter sind als sie, denn auch nächstes Jahr kann sie noch bei der U15 mitspielen. Aus der Gruppe und dem Mannschaftswettbewerb wolle sie unter die besten Fünfzehn kommen, was einen erneuten Aufstieg bedeuten würde. "Ich freue mich auf jeden Fall auf die Spiele. Es ist einfach ein super Gefühl, wenn man mit der Mannschaft spielt und dann gegen andere Länder", schließt Dür.

Die Jugend-Europameisterschaft findet von Freitag, 14., bis Sonntag, 23. Juli, in Gliwice in Polen statt.