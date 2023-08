Jungbullen besiegen Leipzig im Kampf um Bronze

Salzburger Nachwuchs gewann das Spiel um Platz drei der Next Generation Trophy mit 4:3. Red Bull Bragantino sicherte sich im Elfmeterschießen den Turniersieg.

Die Nachwuchsteams von Red Bull haben bei der Next Generation Trophy in der Akademie Liefering groß aufgezeigt. Gleich drei der vier Teams, die sich die Medaillen untereinander ausmachten, trugen das Bullen-Logo auf der Brust. Leer ging letztlich das Leipziger Team aus, das sich im kleinen Finale Gastgeber Salzburg mit 3:4 geschlagen geben musste. Die brasilianischen Jungbullen von Bragantino setzten sich im Endspiel gegen Sporting Lissabon nach torlosen 50 Minuten mit 5:4 im Elfmeterschießen durch.

Velasquez drehte Partie mit Doppelpack

Im Stallduell um Platz drei geizten beide Red-Bull-Teams nicht mit Toren. Nico Masching schoss die Hausherren früh in Führung (7.). Die Antwort von Leipzig ließ aber nicht lange auf sich warten: Zunächst vollstreckte Bigi nach einem Querpass (11.), dann erhöhte Baki Al Khalaf auf 2:1 für die Sachsen (22.). Salzburg gelang zwar durch Johannes Moser der Ausgleich (32.), doch Bigi brachte erneut die Deutschen in Front (42.). Am Ende hatten aber die Lieferinger den längeren Atem. Erst staubte gleich im Gegenzug Alberto Velasquez zum 3:3 (43.) ab. Dann nutzte der Peruaner kurz vor Spielende einen Fehler des Leipziger Keepers zum 4:3-Siegtreffer.

Aufeinandertreffen der Spielkulturen

"Ich bin schon sehr zufrieden mit den Burschen. Das hat es lange nicht gegeben, dass wir es als Red Bull Fußball Akademie ins Halbfinale geschafft haben", sagte Salzburgs U16-Coach Tobias Kern. "Es freut mich, dass wir uns noch einmal mit einer coolen Mannschaftsleistung und dem dritten Platz belohnt haben. Diese internationalen Vergleiche sind immens wichtig für die Burschen. Auch damit sie wissen, welche Stufen es gibt, die man erklimmen muss, wenn man es ganz nach oben schaffen möchte." Auch für Manfred Pamminger steht bei dem bereits zum 14. Mal in Salzburg ausgetragenen Turnier die Entwicklung der Nachwuchskicker im Vordergrund. "Hier ist im Vergleich zum nationalen Wettbewerb noch einmal eine höhere Qualität unterwegs, aber auch andere Spielideen, andere Spielweisen und -kulturen - das macht für unsere Burschen einen Riesenunterschied", betont der Geschäftsführer des FC Liefering.