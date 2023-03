Jungbullen gewinnen Torfestival gegen Unterland

Die Red Bull Juniors gewannen auch das dritte Play-off-Spiel gegen die Cavaliers. Nach dem 10:4-Heimerfolg fehlt nur mehr ein Sieg zum Aufstieg ins Halbfinale.

Zwei Tage nach dem erst in der Overtime erzitterten Auswärtssieg am Donnerstag machten es die Red Bull Juniors vor eigener Kulisse weniger spannend, aber zumindest ähnlich spektakulär. Diesmal konterten sie die erneut vier Treffer der Italiener mit zehn eigenen Toren, wobei kein einziger Salzburger doppelt traf. In der Best-of-7-Viertelfinalserie der Alps Hockey League führen die Jungbullen nunmehr mit 3:0. Die erste Chance, den Halbfinaleinzug zu fixieren, haben die Red Bulls damit bereits am Dienstag in Südtirol.

Im zweiten Drittel ging's Schlag auf Schlag

Die Salzburger benötigten ein wenig Anlaufzeit. Im ersten Drittel sorgten Thomas Heigl (14./PP2) und Philipp Wimmer (15.) per Doppelschlag für eine 2:0-Führung. Im zweiten Drittel ging es dann Schlag auf Schlag. Nikolaus Heigl (21.), Maximilian Jelavic (22.) und Luca Auer (23.) legten zum Auftakt drei Tore nach. Unterland gelang zumindest der erste Treffer, aber David Cernik (34.) und Aljaž Predan (35.) ließen die Bullen erneut davonziehen. In die Kabine ging's mit einer 7:2-Führung, an der die Gäste mit einem schnellen Gegentreffer noch einmal kurz knabberten. Sten Fischer (43.) und Philip Krening (51.) erhöhten aber die Salzburger Führung auf 9:3. Miro Markkula gelang noch sein dritter Treffer für Unterland, das letzte Wort hatte aber Vadim Schreiner (58.), der den Endstand sogar auf zweistellig erhöhte.

63 Torschüsse, 73 Strafminuten

Neben den 14 Treffern prägten 63 Torschüsse und 73 Strafminuten das Match. Umso verwunderlicher, dass nur ein Treffer (und das gleich in doppelter) Überzahl fiel. "Wir haben heute 60 Minuten gutes Eishockey gespielt und als Team gekämpft", war David Cernik zufrieden mit der Leistung. "Das Spiel gegen sie liegt uns, wenn wir 5 gegen 5 spielen. Aus diesem Grund werden wir beim nächsten Spiel noch mehr darauf achten, von der Strafbank fernzubleiben."