Junge Morzgerin sicherte sich den Sieg bei der Meisterschaft

Marie Therese Gaar sicherte sich bei den Meisterschaften der Dressurreiter in ihrer Klasse den ersten Platz. Die 20-jährige Studentin nimmt für ihren Sport große Mühen und Strecken auf sich.

Mit zwei sehr guten Darbietungen war Marie Therese Gaar auf der Reitanlage von Maria Gmachl in Elixhausen eine Klasse für sich. Damit wiederholte sie den Sieg in der Klasse der "Young Rider", in der Reiterinnen und Reiter bis zum Alter von 21 Jahre startberechtigt sind.

Von vergangenem Freitag bis Sonntag waren 200 Pferde mit ihren Reiterinnen und Reitern auf der Elixhausener Anlage. Den Höhepunkt dabei bildeten die Bewerbe, in denen um die Titel der Salzburger Landesmeister geritten wurde.

